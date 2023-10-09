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Сегодня, 07:48

Окон рассказал, что его тошнило во время «Гран-при Катара» из-за высокой температуры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал возникшие у него проблемы с самочувствием в ходе гонки «Гран-при Катара».

«Меня тошнило к 15-16-му кругам. Думаю, это длилось два круга. Во время этого я думал: «Черт, это обещает быть долгим». Мне удалось психологически справиться с этим и просто сконцентрироваться на том, что мне нужно пытаться делать. У меня прежде никогда такого не случалось. Мне всегда удавалось проехать за рулем болида две дистанции гонки, я всегда тренируюсь с прицелом на это. Но сегодня воздух был очень жарким, плюс шел жар от мотора сзади. Не думаю, что наш кокпит действительно герметичен. Должно быть, внутри машины температура составляла 80 градусов! Я рад, что в следующем году мы приедем сюда в декабре», — приводит слова Sky Sports.

По итогам «Гран-при Катара» Окон занял седьмую позицию.

Ранее пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, что терял сознание во время гонки. Также сообщалось, что несколько пилотов обратились за медицинской помощью после финиша.

Формула-1
Альпин
Эстебан Окон
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