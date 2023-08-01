Сын Ральфа Шумахера считает, что Мазепин плохо повлиял на карьеру Мика в «Ф-1»

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, считает, что российский пилот Никита Мазепин негативно повлиял на карьеру его двоюродного брата Мика Шумахера.

Мазепин и Шумахер вместе выступали за «Хаас» в сезоне-2021.

«Проблема Мика заключалась в том, что у него не было конкуренции с его напарником Никитой Мазепиным в дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не был эталоном. Молодому гонщику это крайне важно для развития. Только на второй год у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена», — приводит слова Давида Sport1.de.

24-летний Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. На данный момент он является резервным пилотом команд «Макларен» и «Мерседес».

31 июля Европейский суд юстиции вынес второе временное постановление, которое приостанавливает санкции в отношении российского гонщика Никиты Мазепина. Ему сохранили право на въезд в ЕС для переговоров с командами «Формулы-1» и участие в других соревнованиях.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.