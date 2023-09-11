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Сегодня, 13:36

Тото Вольфф: «Мик Шумахер заслуживает места на стартовой решетке в «Формуле-1»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах резервного пилота команды Мика Шумахера.

«Я думаю, что Мик заслуживает места на стартовой решетке. Чем дольше ты чувствуешь себя неуверенным в своем болиде, чем больше на тебя давят, тем хуже ты выступаешь — так и было с Шумахером в «Хаасе».
Мик быстр. Если ты становишься чемпионом в «Формуле-3» и «Формуле-2», это значит, что у тебя высокий потенциал. Просто Мику так и не дали показать это. Я рад, что у нас такой отличный третий пилот, и я уверен, что он справится с задачей, если кому-то из основных гонщиков станет плохо. И его работа на симуляторе приносит результат и иногда помогает нам делать большие скачки вперед», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Вольффа.

Мик Шумахер выступал в «Формуле-1» за «Хаас» с 2021 по 2022 год, лучшим результатом 24-летнего немца было шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году.

С сезона-2023 гонщик является резервным пилотом «Мерседес».

Формула-1
Мерседес
Мик Шумахер
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