Феттель — о рекорде Ферстаппена: «Я могу лишь поаплодировать»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал, что думает о рекорде пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по количеству побед подряд в «Формуле-1».

«Могу лишь поаплодировать. Работа всей команды, но особенно Макса, который демонстрирует стабильность каждые выходные, великолепна. Это уровень, где конкуренты остались далеко позади. Нужно это признать и смириться с этим. Здорово, что мы можем посмотреть на нынешние события», — заявил Феттель.

Немецкий гонщик также отметил, что он все еще поддерживает контакт с «Ред Булл».

«Контакт все еще продолжается. У ребят много дел, они много путешествуют, но я их всех знаю. Я на связи, иногда мы общаемся по телефону», — добавил он.

Ферстаппен выиграл «Гран-при Италии», который прошел 3 сентября, и побил рекорд Феттеля по числу побед подряд (у немца — 9 побед в 2013 году). На данный момент 25-летний нидерландский автогонщик возглавляет общий зачет «Формулы-1», набрав 364 очка.