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Сегодня, 08:25

Три команды «Ф-1» предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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В ближайшие недели ФИА должна закончить анализ финансовых отчетов команд «Формулы-1» за 2022 год.

Как сообщает итальянское издание Motorsport, Федерация завершит разбор документов к концу июля. Утверждается, что существуют «вполне обоснованные сомнения» в том, что все коллективы действовали в рамках финансового регламента. Предполагается, что в 2022 лимит превысили три команды из десяти.

В 2021 году потолок расходов превысил «Ред Булл», который был наказан денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали призвал впредь выписывать нарушителям спортивные штрафы.

Источник: Motorsport
Формула-1
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