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Формула-1

27 сентября, 18:28

В 2023 году в «Формуле-1» пройдут 6 спринтерских гонок

Иван Шитик
Корреспондент

Всемирный совет Международной автомобильной ассоциации утвердил решение увеличить число спринтерских гонок до шести начиная с сезона 2023 года, сообщает пресс-служба организации.

Решение планировалось принять еще летом, но тогда ФИА заблокировала его.

Спринтерские гонки был введены в программу «Формулы-1» в 2021 году. По ходу последних двух сезонов проводились по три особых этапа.

Во время спринтерских уик-эндов в пятницу проходит свободная практика, а затем квалификация, которая определяет стартовую решетку спринтерской гонки в субботу. В субботу утром проходит очередная практика, а затем короткая спринтерская гонка. Результаты субботнего квалификационного спринта определяют стартовою решетку воскресной гонки.

Победитель спринтерской гонки получает три очка, за второе место дают два очка, за третье место — одно очко.

Отметим, что где именно состоятся спринты в 2023-м, пока не объявлено. Напомним, что в следующем году сезон «Ф-1» будет состоять из 24-х этапов — это рекордный показатель в истории «Королевских гонок».

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