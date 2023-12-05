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Сегодня, 16:32

В 2024 году состоится 6 этапов «Формулы-1» со спринтами

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Фото Reuters
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Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) представила календарь спринтерских этапов «Формулы-1» на следующий год.

Спринты в 2024 году включены в «Гран-при Китая» (19-21 апреля), «Гран-при Майами» (3-5 мая), «Гран-при Австрии» (28-30 июня), «Гран-при США» (Остин, 18-20 октября), «Гран-при Бразилии» (1-3 ноября) и «Гран-при Катара», сообщает сайт «Формулы-1».

В 2023 году в рамках гоночного уик-энда в пятницу проходила первая свободная практика и квалификация к воскресной гонке, в субботу — квалификация к спринту и сам спринт, вторая сессия свободных заездов, в воскресенье — полноценная гонка. По итогам спринта гонщики также набирают очки.

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