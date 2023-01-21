Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:45

В «Альфа Таури» подтвердили, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера и раздумывала над его приглашением.

«Да, лично для меня он входил в список претендентов, чьи кандидатуры мы обсуждали. И я был бы не против видеть Мика в кокпите болида нашей команды. Убежден, что Мик талантливый гонщик и что у него есть все необходимое, чтобы построить успешную карьеру в «Формуле-1».

Да, мы никогда ничего ему не обещали, не брали на себя обязательств. Но лично я оцениваю Мика весьма высоко", — цитирует Тоста Racing News.

В итоге выбор был сделан в пользу Ника де Вриса, а Шумахер проведет сезон-2023 в качестве резервного пилота «Мерседеса».

Альфа Таури
Мик Шумахер
0
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ред Булл» может объявить о сотрудничестве с «Фордом» на презентации в Нью-Йорке