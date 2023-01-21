В «Альфа Таури» подтвердили, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что команда рассматривала кандидатуру Мика Шумахера и раздумывала над его приглашением.

«Да, лично для меня он входил в список претендентов, чьи кандидатуры мы обсуждали. И я был бы не против видеть Мика в кокпите болида нашей команды. Убежден, что Мик талантливый гонщик и что у него есть все необходимое, чтобы построить успешную карьеру в «Формуле-1».

Да, мы никогда ничего ему не обещали, не брали на себя обязательств. Но лично я оцениваю Мика весьма высоко", — цитирует Тоста Racing News.

В итоге выбор был сделан в пользу Ника де Вриса, а Шумахер проведет сезон-2023 в качестве резервного пилота «Мерседеса».