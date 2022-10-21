В FIA выпустили трактор на трассу во время «Гран-при Японии», поскольку не сразу заметили Гасли на пит-лейне

В FIA объяснили почему произошел инцидент с выездом трактора на гоночную трассу во время «Гран-при Японии».

«Не следует использовать эвакуационную технику, пока все болиды не соберутся за машиной безопасности. Учитывая условия трассы и общую видимость для пилотов, маршалов и восстановительного персонала, болиды ехали за машиной безопасности. После этого дирекция показала красный флаг, поскольку необходимо было сосредоточится на восстановлении трассы. «Альфа Таури» Пьера Гасли на пит-лейн был обнаружен не сразу. Комиссия по рассмотрению признала, что наличие подъемных кранов на трассе в Сузуке в условиях тяжелых погодных условий является деликатным вопросом ввиду трагических инцидентов в прошлом. Группа пришла к выводу, что развертывание эвакуационных машин было бы логично отложить», — говорится на официальном сайте FIA.

В FIA также заявили, что контроль гонки не всегда контролирует все автомобили, которые могут заехать на пит-стоп во время машины безопасности.

Помимо этого, ФИА сообщила, что до конца сезона откажется от идеи ротации гоночных директоров — начиная с Гран-при США и на всех оставшимся гонках в этой должности будет работать Нильс Виттих. Эдуарду Фрейташ до конца сезона работать на гонках Формулы-1 не будет.

Сайнс потерял контроль над машиной в после 11-го поворота. Дирекция гонки сначала выпустила на трассу автомобиль безопасности, а затем остановила гонку красным флагом. Однако трактор выехал на трассу еще до того, как сейфти-кар и весь пелатон проехали мимо. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли после гонки получил штраф в 20 секунд за то, что проехал мимо этого места со скоростью свыше 200 км/ч, несмотря на красные флаги.

В 2014 году француз Жюль Бьянки из «Маруси» попал в смертельную аварию на «Гран-при Японии» врезавшись в трактор, который выехал на трассу, чтобы убрать болид «Заубер» Андриана Сутиля.