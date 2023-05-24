Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:49

В «Хонде» хотят, чтобы Цунода был в числе кандидатов на местов в «Астон Мартин» в 2026 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ надеется, что участник их молодежной программы, выступающий сейчас за «Альфа Таури» Юки Цунода, станет претендентом на место в «Астон Мартин» в сезоне 2026 года, когда японский производитель вернется в роли поставщика моторов.

«Сейчас рано говорить о составе команды в 2026-м, но мы хотим, чтобы Юки был в числе кандидатов. Он — участник нашей программы, в «Формуле-1» у него все складывается хорошо», — приводит слова Ватанабе f1news.

23-летний японец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году в составе «Альфа Таури». В нынешнем сезоне Цунода набрал два очка в пяти гонках и занимает 16-ю строчку в зачете пилотов.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-167855.html
Формула-1
Альфа Таури
Астон Мартин
Хонда
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Хонде» высказались о возможности совместной работы с Фернандо Алонсо