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Сегодня, 09:30

В «Хонде» высказались о возможности совместной работы с Фернандо Алонсо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ прокомментировал возможность сотрудничества японцев с нынешним гонщиком «Астон Мартин» испанцем Фернандо Алонсо.

«Он такой уважаемый гонщик. Выбор пилотов — дело команды, но если мы будем сотрудничать с Алонсо, то с нашей стороны нет никаких возражений или чего-то еще», — приводит слова Ватанабэ Speedcafe.

С 2015 по 2017 год двукратный чемпион мира «Формулы-1» выступал за «Макларен» с двигателями «Хонды», которые жестко критиковал. На «Гран-при Японии» он сравнил силовую установку японской марки с двигателем серии GP2.

«Астон Мартин» перейдет на двигатели «Хонды» с сезона-2026. В этот момент Алонсо исполнится 44 года.

Источник: https://www.speedcafe.com/2023/05/24/fernando-alonso-honda-gp2-engine-aston-martin/
Формула-1
Хонда
Фернандо Алонсо
0
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