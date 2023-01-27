Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:08

Вассер заявил, что не будет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов «Феррари»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что команда не станет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов.

«Тут все очевидно. У нас есть два очень хороших гонщика, и они оба способны выполнять свою работу. У нас есть возможность предоставить им одинаковую машину, ту же структуру и равную поддержку. Цель состоит в том, чтобы победить, и в «Феррари» не будет ни первого, ни второго номеров. Но если на каком-то этапе нам придется принять определенные меры, я приму их, и не имеет значения, для одного гонщика это будет или для другого», — приводит слова Вассера The Independent.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка Конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.

Сезон-2023 стартует в Бахрейне 5 марта.

Источник: https://www.independent.co.uk/f1/charles-leclerc-max-verstappen-bahrain-alfa-romeo-italian-b2270208.html
Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тост опроверг слухи о сотрудничестве между «Ред Булл» и «Фордом»