Вассер заявил, что не будет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что команда не станет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов.

«Тут все очевидно. У нас есть два очень хороших гонщика, и они оба способны выполнять свою работу. У нас есть возможность предоставить им одинаковую машину, ту же структуру и равную поддержку. Цель состоит в том, чтобы победить, и в «Феррари» не будет ни первого, ни второго номеров. Но если на каком-то этапе нам придется принять определенные меры, я приму их, и не имеет значения, для одного гонщика это будет или для другого», — приводит слова Вассера The Independent.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка Конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.

Сезон-2023 стартует в Бахрейне 5 марта.