Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:00

Виталий Петров объяснил неудачу «Феррари» в прошлом сезоне

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление команды «Феррари» в прошлом сезоне.

«Феррари» очень серьезно относится к своим машинам, обычно у них все очень строго в плане подготовке и жестко. Одна ошибка — и человека меняют. А тут проигрывают пит-стопы, на тактике проигрывают, шины не могут подобрать. Сами себя загнали в такой угол, из которого бороться за титул было невозможно. Проблемы где-то наверху, в руководстве, что-то пошло кардинально не так, как надо. И это продолжалось весь сезон», — сказал Петров.

«Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов-2022 с 554 очками и не смогла навязать битву за титул «Ред Булл» (759).

 
Виталий Петров. «Без России ни один чемпионский титул я не считаю действительным». Виталий Петров — о санкциях

 

Формула-1
Феррари
Виталий Петров (Формула-1)
1
0
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе
Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара
В ДНР обвинили ВСУ в выдаче позиций польских наемников в Соледаре
Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Формула-1» утвердила календарь на сезон-2023 из 23 гонок

Андретти: «Мы гоняем не ради денег, автоспорт для нашей семьи — это жизнь»