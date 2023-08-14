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Сегодня, 23:14

Хюлькенберг заявил, что не жалеет о возвращении в «Формулу-1», несмотря на трудности в гонках

Алина Савинова
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Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг высказался о личных результатах и положении команды в Кубке конструкторов.

«Мы продолжаем бороться, продолжаем работать. Когда я подписал контракт с командой и только приступал к работе здесь, я понимал, что будут не только солнечные дни, но и трудные, а также что нас ждет много работы впереди. Конечно, иногда во время гонки и сразу после нее результаты немного расстраивают. Так не только для меня, но и для всей команды. Но это по-прежнему доставляет мне удовольствие. Я по-прежнему рад возвращению, и все положительные моменты перевешивают проблемы по воскресеньям», — приводит Motorsport слова Хюлькенберга.

Хюлькенберг подписал контракт с «Хаас» перед сезоном-2023. Он занял место Мика Шумахера, который покинул команду по окончании сезона-2022 и стал резервным пилотом «Мерседес». До этого Хюлькенберг провел три сезона в роли резервиста «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин» и не выступал в «Ф-1» на постоянной основе.

На данный момент немецкий автогонщик с 9 очками занимает 14-ю строчку в личном зачете пилотов, а его команда расположилась на 8-й позиции в Кубке конструкторов.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/hulkenberg-no-regrets-over-f1-comeback-despite-haas-2023-race-struggles/10507451/
Формула-1
Нико Хюлькенберг
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