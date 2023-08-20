Зак Браун: «Макларен» не сдается, мы продолжаем упорно бороться»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун ответил на комментарии пилота команды Ландо Норриса по поводу сохраняющихся проблем с машиной.

«Мы все мотивированы развиваться. Мы радуемся вместе, негодуем тоже вместе. Если Ландо сделал комментарий, это соответствует правде, это также мотивирует. Мы не сдаемся, мы продолжаем упорно бороться. Посмотрите, каким плохим и тяжелым было начало сезона. Тем не менее, мы знали, что все идет своим чередом. Команда справилась с этим очень хорошо», — заявил Браун.

Ранее Норрис признался, что ему не нравится управлять болидом «Макларена».

На данный момент «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов. На счету команды 103 очка. Лидирует «Ред Булл» — 503 очка.