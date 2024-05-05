В «Формуле-1» ждут нового Кими. 17-летний мегаталант может дебютировать в самое ближайшее время

Андреа Кими Антонелли прочат славу Макса Ферстаппена.

В «Формуле-1» совсем скоро, уже в этом месяце, может дебютировать 17-летний мегаталантливый гонщик, которому прочат очень большое будущее в топ-командах. Итальянец Андреа Кими Антонелли недавно протестировал «Мерседес» и считается едва ли не главным кандидатом на замену уходящего с сезона-2025 в «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона. Но зачем ждать следующего года, когда можно испытать дебютанта уже сейчас? Все больше разговоров, что в ближайшие месяцы или даже недели Антонелли дебютирует в «Ф-1» за рулем «Уильямса».

Стремительный взлет

Понятно, что Кими — не самое распространенное для итальянца имя, пусть и второе. Но оно вполне объяснимо. Дело в том, что отец Антонелли Марко был не только гонщиком, но и большим поклонником таланта чемпиона мира-2007 за рулем «Феррари» финна Кими Райкконена. Так что юный Андреа Кими, которого многие зовут просто Кими, был фактически обречен на гоночную карьеру с юных лет. И он не разочаровал, быстро заработав репутацию вундеркинда. В 14 он впервые стал чемпионом Европы по картингу, в 16 умудрился в течение одного сезона выиграть итальянскую и немецкую «Формулу-4», а в прошлом сезоне первенствовал в региональных европейском и ближневосточном формулических чемпионатах.

Фото Global Look Press

Естественно, парня давно заметили в гоночном мире, он еще в 2019-м попал в молодежную гоночную программу «Мерседеса» и в нынешнем сезоне уже дебютировал в «Формуле-2». Причем 17-летний паренек адаптировался стремительно — в шести гонках он дважды финишировал шестым, однажды четвертым и пока идет девятым в своем дебютном чемпионате, опережая, кстати, 18-летнего Оливера Бермана, ярко показавшего себя в марте за рулем «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии. Многие полагают, что Берман получит место в «Хаасе» уже в 2025-м, а затем, возможно, станет пилотом «Феррари». Но, похоже, карьера Антонелли может начать развиваться еще более стремительно.

Сам Кими все делает правильно — он старается не комментировать свое будущее, сосредоточившись на пилотаже. Исключением стали его тесты в середине апреля на автодроме в Австрии за рулем болида «Мерседеса» 2021 года. За два дня Антонелли намотал тогда около 500 км и остался в полном восторге. «Это был невероятный опыт. Было действительно здорово чувствовать всю эту прижимную силу и мощность. Я наслаждался каждой секундой. Это было действительно здорово, и я хотел бы поблагодарить всех в команде за их тяжелый труд», — говорил тогда он.

Фото Global Look Press

«Уильямс» перед «Мерседесом»?

Босс «Мерседеса» Тото Вольф еще раньше давал понять, что, возможно, сделает ставку на юное дарование уже в 2025 году. В феврале The Race называло Антонелли планом А для «Мерседеса». По информации этого издания, в команде считают потенциал юного таланта чрезвычайно высоким, прочат его в «новые Максы Ферстаппены» и не хотят давать шанс конкурентам заполучить столь ценный гоночный бриллиант. Конечно, если Вольф смог бы подписать самого Ферстаппена, он бы не отказался. Однако вероятность этого развития событий в сезоне-2025 все же крайне невелика даже после объявления об уходе из «Ред Булл» конструктора Эдриана Ньюи. А Андреа Кими дебютирует в «Ф-1» с удовольствием и, само собой, не будет требовать большой зарплаты.

К тому же сразу после тестов Антонелли в паддоке «Формулы-1» пошли настойчивые слухи, что ждать 2025 года никто не будет. Мол, уже 17-19 мая в итальянской Имоле вундеркинд заменит американца Логана Сарджента в «Уильямсе». Причем «Мерседес» может отправить паренька в аренду как до конца нынешнего сезона, так и на полтора года, чтобы тот набрался опыта и был готов к подвигам за «Мерседес» с сезона-2026. Слухи подогрел тот факт, что в Международную федерацию автоспорта (FIA) от неназванной команды поступил запрос на выдачу суперлицензии Антонелли. Дело в том, что до достижения 18-летнего возраста гонщикам для выступления в «Ф-1» требуется обязательное разрешение от FIA.

Если итальянец дебютирует до своего дня рождения, то он станет всего лишь вторым 17-летним боевым пилотом в «Формуле-1». Первым, кстати, был как раз Ферстаппен — в возрасте 17 лет и 166 дней в Австралии в 2015-м. Хотя руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз уверяет, что, по крайней мере, в Имоле мы Антонелли за рулем болида его «конюшни» мы не увидим, а Тото Вольф вообще заявил: «Этого не будет. Это не то, чего хочет «Мерседес».

С другой стороны, все уже привыкли, что сегодня в «Ф-1» все что-то упорно отрицают, а завтра это происходит. Так было и с недавним объявлением о грядущей отставке Ньюи, почему же не может произойти в случае с приходом Антонелли? Тем более появление столь яркой юной звездочки наверняка только добавит интереса к королевским гонкам.