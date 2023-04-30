Женскую «Формулу-1» перезапустили в новом формате. Но эти гонки решили никому не показывать

Какие шансы, что F1 Academy не повторит судьбу W-Series?

Женская «Формула-1» пережила масштабную реинкарнацию. Прежняя серия W-Series канула в Лету, и ей на смену пришел новый проект — F1 Academy. Тем не менее уверенности в стабильном будущем отдельной женской серии как не было, так и нет. Ведь помимо феминистических идей у нее до сих пор не видно четкой экономической базы. А современный спорт не может выжить без осязаемой бизнес-модели. О чем говорить, если сейчас гонки серии даже не показывают в прямом эфире?

Невидимые этапы

На днях в австрийском Шпильберге на «Ред Булл Ринге» состоялся первый этап новой женской гоночной серии F1 Academy. Правда, этого дебюта практически никто не видел, если не считать фанатов на трибунах. Все дело в том, что заезды не стали показывать по телевидению в прямом эфире. Хотя при чем тут телевидение, не было и интернет-трансляции, ничего, кроме текстовой! Ведь из Шпильберга не шла картинка. По информации профильного издания The Race, организаторы серии внимательно оценили финансовые затраты и технические требования для качественного показа и пришли к выводу, что нет никакого смысла запускать трансляции для первых шести этапов сезона. Вместо этого болельщикам предложено следить за событиями на трассе... по онлайн-секундомеру. Увлекательно, согласитесь? Ах да, еще спустя три дня для самых искушенных зрителей обещают видеонарезки по 10 минут из каждой гонки.

Во времена, когда какая-никакая трансляция организуется даже для дворовых любительских лиг, подобный подход организаторов к якобы полноценной замене женского чемпионата «Ф-1», мягко говоря, удивляет. Получается, что даже босс F1 Academy Сюзи Вольф понимает, что нет никакого смысла развивать подобный проект? Тогда зачем он в принципе был запущен? «Ф-1» решила перехватить инициативу FIA развивать женский автоспорт прошлой осенью, когда окончательно стало ясно, что W-Series приказала долго жить. Позднее на «Гран-при Абу-Даби» представили детали этой инициативы. В качестве технической базы решили взять автомобили «Формулы-4». Набрали 15 участниц, которых поделили на пять команд по три пилотессы в каждой. К участию в серии пригласили команды «Формулы-2» и «Формулы-3». Энтузиазма у них не было, поэтому большую часть расходов на работу в новой серии, по крайней мере на первое время, берут на себя сами организаторы.

f1academy.com

Единственный смысл затеи

В теории все звучало неплохо. В отличие от W-Series, которая позиционировала себя как полностью самостоятельный проект, F1 Academy структурно — часть «Формулы-1», и все гонки должны проходить в рамках «Гран-при» «Формулы-1», что существенно сокращает издержки. Кроме того, серия экономит и на обеспечении пилотесс. Участницам выделяют по 150 тысяч евро на сезон. Но это только половина той суммы, которая необходима для участия в серии, — вторую половину личного бюджета спортсменке предлагается искать самостоятельно. Еще один важный плюс — отсутствие технических проблем. Помимо финансовых W-Series страдала и от ненадежных контрактов с автопроизводителями, в следствие чего регламент постоянно менялся. В этом же случае все достаточно стабильно — в гонках F1 Academy используются давно знакомые для индустрии шасси T421 «Формулы 4», оснащенные 165-сильными моторами Autotecnica и шинами Pirelli.

Но до сих пор нет ответа на главный вопрос — для чего это нужно помимо желания обеспечить равенство возможностей? Мысль о том, что автоспорт должен повернуться лицом к женскому полу, впервые материализовалась в 2017-м, когда появились первые планы будущей W-Series. Тогда стало очевидно, что без отдельного чемпионата для девушек обеспечить реальное гендерное равенство в автоспорте не получится. Теоретически никаких запретов в «Формуле-1» для женщин раньше не было. Только на практике ни одна девушка до сих пор не смогла закрепиться в чемпионате в качестве постоянного боевого пилота. Единичные случаи участия женщин в гонках королевской серии имели важный имиджевый эффект, но говорить о равной борьбе с пилотами-мужчинами не приходилось. Единственное исключение — шестое место Леллы Ломбарди на «Гран-при Испании» 1975 года — до сих пор выглядит как чудо.

Марта Гарсия. f1academy.com

Получит ли шанс Сидоркова?

В классических видах спорта разделение на мужской и женский придумано не просто так — это попытка компенсировать естественные биологические преимущества мужского пола над женским. Радикальный феминизм предлагает отменить гендерные барьеры, и подобные соревнования уже практикуются на школьном уровне в США. Но реально обеспечить спорт равных возможностей таким образом вряд ли выйдет. Вот только если мужская «Формула-1» развивается как успешный бизнес-проект, то по крайней мере на первых порах женский чемпионат будет дотационным. И если организаторы даже и не думают привлекать к нему зрителей (а как еще можно расценивать отмену телепоказа?), то таким он останется и впредь. И нужен ли он тогда? Приятно, конечно, видеть, как развивается карьера сестер Аль-Кубаисе 20-летней Хамды и 22-летней Амны, однако не каждый спонсор вдохновится историей пилотесс из ОАЭ. Хотя, как показал этап в Шпильберге, Хамда и Амна весьма быстры — по итогам трех гонок уик-энда они занимают в чемпионате третье и второе места соответственно, а лидирует испанка Марта Гарсия.

Самое забавное — W-Series еще не сказала своего последнего слова. Организаторы F1 Academy отдельно подчеркивают, что их проект не ставит целью заменить существующие с 2019 года гонки от FIA. «W Series останется отличной платформой для гонщиц, а F1 Academy станет еще одним путем к вершине и позволит получить дополнительный опыт за счет большого времени на трассе», — говорила прессе Сьюзи Вольф. Более того, и сама W-Series считает новую серию партнерской. Хоть предыдущий чемпионат и прервали по ходу сезона, в ближайшее время глава W-Series Кэтрин Бонд Миур обещает представить планы на сезон-2023/24. Как в таком случае найти достаточное количество пилотесс сразу на два чемпионата? Может, хотя бы так появится шанс вернуться в большой автоспорт нашей Ирине Сидорковой, которую ранее руководство W-Series из чемпионата выдворило по политическим мотивам.