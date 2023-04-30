Заигрались с хаосом. Ферстаппен предпочел проиграть Пересу на непредсказуемой трассе в Баку, а гонка едва не завершилась трагедией

«Формула-1» тщетно пыталась внести интригу в «Гран-при Азербайджана».

«Гран-при Азербайджана»

1. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») 1:32:42.436

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — отставание 2.137

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») ­ 21.217

4. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин») — 22.024

5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») — 45.491

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 46.145

7. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин») — 51.617

8. Джордж Рассел (Великобритания, «Мерседес») — 1:14.240

9. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)— 1:20.376

10. Юки Цунода (Япония, «Альфа Таури»)— 1:23.862

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал уверенную победу на городском «Гран-при» в Баку, тем самым реабилитировавшись за невразумительное выступление на прошлом этапе в Австралии. За сутки до основной гонки Чеко также взял первое место в спринте и по итогам уик-энда сократил отставание в чемпионате от напарника по команде Макса Ферстаппена до незначительных шести очков. Действующий чемпион и лидер личного зачета Ферстаппен тем временем предпочел минимизировать риски в традиционно непредсказуемом Баку.

«Гран-при Азербайджана». Фото Global Look Press

Попытка разбавить доминирование «Ред Булл» не удалась

Этапу в Азербайджане, с которого нынешний чемпионат возобновился после вынужденной почти 4-недельной паузы (из-за отмены «Гран-при Китая»), выпала участь стать «полигоном» для очередной сомнительной инициативы от промоушена «королевских гонок». На этот раз «Формула-1» решила провести в Баку уик-энд нового формата, в котором к субботнему спринту добавилась еще и отдельная квалификация вместо второй свободной практики. Таким образом гонщики остались лишь с одной тренировкой на весь этап, и в подобных условиях многие из команд использовали субботние заезды для донастройки болидов, а не для борьбы за результат.

Одним из самых показательных моментов стало решение Ландо Норриса из «Макларена» вовсе проигнорировать третий сегмент квалификации к спринту. Все из-за недочета в правилах, позволившего гонщикам брать дополнительный комплект быстрого «софта» в основной сессии в пятницу (определявшей итоговые места на стартовой решетке), хотя изначально эта резина предназначалась как раз для квалификационных заездов перед спринт-гонкой. Таким образом, непродуманная инновация, принятая «Ф-1» прямо на неделе перед «Гран-при», превратилась в абсурд и вместо непредсказуемости внесла в предгоночные события элемент фарса.

Дополнительным минусом от спонтанного хода организаторов стало то, что, вероятно, ни одна из команд не успела толком подготовить болиды к крайне аварийной бакинской трассе. Лишняя практика как никогда пригодилась бы гонщикам и их инженерам в этом году, когда на треке переложили асфальт, тем самым превратив его в своеобразный «каток». Последствия от скомканного формата «Гран-при» были видны в каждом заезде, включая воскресную гонку, в которой задевали стены и жаловались на неверно работающие тормоза или отсутствие сцепления колес все — от аутсайдеров до лидеров. Последние, к слову, предпочли максимально сократить риски на столь непредсказуемом этапе. Это объясняет, почему обе квалификации внезапно выиграл Шарль Леклер. Хотя концепт алых машин традиционно хорошо подходит для городских трасс, в Баку Леклер добавил к преимуществам техники «Феррари» еще и свой фирменный безбашенный пилотаж. Благо терять в плане результатов монегаску, идущему на далеком шестом месте в чемпионате, было все равно нечего.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Global Look Press

Ферстаппен ушел в тень

Схожей логикой руководствовался и Макс Ферстаппен, проехавший обе квалификации в режиме «не разбить болид, не выпасть из первой тройки». Попытка рискнуть и «пободаться» в любимом стиле в субботнем спринте стоила Максу пробоины в его «Ред Булл» от «Мерседес» Джорджа Расселла, после которой голландец, похоже, выплеснул весь оставшийся пыл в перепалке с соперником на финише и в интервью. Воскресную гонку Ферстаппен отдал напарнику без боя, скорее всего сразу после того, как понял, что проиграл ему на пит-стопе во время сейфти-кара. Попытки догнать Переса выглядели вяло, и после нескольких крайне близких проездов у стены Макс предпочел остаться с синицей в руке, дежурно финишировав на втором месте и с недосягаемым отрывом от Шарля Леклера и всех остальных.

По сути, отчаянная попытка «Формулы-1» наспех разбавить в Баку доминирование «Ред Булл» дополнительными квалификациями и мини-гонками ни к чему не привела, вызвав путаницу. Впрочем, еще больший бардак ожидал всех в конце этого уик-энда, когда на последнем круге организаторы выпустили фотокорреспондентов и механиков на пит-лейн прямо под колеса заезжавшего в боксы Эстебана Окона. К счастью, самым нерасторопным удалось увернуться от «Альпин» буквально в последний момент, и ценой еще одного нелепого инцидента на нынешнем «Гран-при Азербайджана» стала лишь неудавшаяся фотосессия Серхио Переса, выигравшего свою вторую гонку в Баку.