КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:40

Заигрались с хаосом. Ферстаппен предпочел проиграть Пересу на непредсказуемой трассе в Баку, а гонка едва не завершилась трагедией

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Серхио Перес (слева) и Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Global Look Press
«Гран-при Азербайджана».
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
«Формула-1» тщетно пыталась внести интригу в «Гран-при Азербайджана».

«Гран-при Азербайджана»
1. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») 1:32:42.436
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — отставание 2.137
3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») ­ 21.217
4. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин») 22.024
5. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари») 45.491
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») 46.145
7. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин») 51.617
8. Джордж Рассел (Великобритания, «Мерседес») 1:14.240
9. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») 1:20.376
10. Юки Цунода (Япония, «Альфа Таури») 1:23.862

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал уверенную победу на городском «Гран-при» в Баку, тем самым реабилитировавшись за невразумительное выступление на прошлом этапе в Австралии. За сутки до основной гонки Чеко также взял первое место в спринте и по итогам уик-энда сократил отставание в чемпионате от напарника по команде Макса Ферстаппена до незначительных шести очков. Действующий чемпион и лидер личного зачета Ферстаппен тем временем предпочел минимизировать риски в традиционно непредсказуемом Баку.

«Гран-при Азербайджана».
Фото Global Look Press

Попытка разбавить доминирование «Ред Булл» не удалась

Этапу в Азербайджане, с которого нынешний чемпионат возобновился после вынужденной почти 4-недельной паузы (из-за отмены «Гран-при Китая»), выпала участь стать «полигоном» для очередной сомнительной инициативы от промоушена «королевских гонок». На этот раз «Формула-1» решила провести в Баку уик-энд нового формата, в котором к субботнему спринту добавилась еще и отдельная квалификация вместо второй свободной практики. Таким образом гонщики остались лишь с одной тренировкой на весь этап, и в подобных условиях многие из команд использовали субботние заезды для донастройки болидов, а не для борьбы за результат.

Макс Ферстаппен. Ферстаппена держат в тонусе. «Формула-1» внедряет инновации в Баку

Одним из самых показательных моментов стало решение Ландо Норриса из «Макларена» вовсе проигнорировать третий сегмент квалификации к спринту. Все из-за недочета в правилах, позволившего гонщикам брать дополнительный комплект быстрого «софта» в основной сессии в пятницу (определявшей итоговые места на стартовой решетке), хотя изначально эта резина предназначалась как раз для квалификационных заездов перед спринт-гонкой. Таким образом, непродуманная инновация, принятая «Ф-1» прямо на неделе перед «Гран-при», превратилась в абсурд и вместо непредсказуемости внесла в предгоночные события элемент фарса.

Дополнительным минусом от спонтанного хода организаторов стало то, что, вероятно, ни одна из команд не успела толком подготовить болиды к крайне аварийной бакинской трассе. Лишняя практика как никогда пригодилась бы гонщикам и их инженерам в этом году, когда на треке переложили асфальт, тем самым превратив его в своеобразный «каток». Последствия от скомканного формата «Гран-при» были видны в каждом заезде, включая воскресную гонку, в которой задевали стены и жаловались на неверно работающие тормоза или отсутствие сцепления колес все — от аутсайдеров до лидеров. Последние, к слову, предпочли максимально сократить риски на столь непредсказуемом этапе. Это объясняет, почему обе квалификации внезапно выиграл Шарль Леклер. Хотя концепт алых машин традиционно хорошо подходит для городских трасс, в Баку Леклер добавил к преимуществам техники «Феррари» еще и свой фирменный безбашенный пилотаж. Благо терять в плане результатов монегаску, идущему на далеком шестом месте в чемпионате, было все равно нечего.

Болид Макса Ферстаппена.
Фото Global Look Press

Ферстаппен ушел в тень

Схожей логикой руководствовался и Макс Ферстаппен, проехавший обе квалификации в режиме «не разбить болид, не выпасть из первой тройки». Попытка рискнуть и «пободаться» в любимом стиле в субботнем спринте стоила Максу пробоины в его «Ред Булл» от «Мерседес» Джорджа Расселла, после которой голландец, похоже, выплеснул весь оставшийся пыл в перепалке с соперником на финише и в интервью. Воскресную гонку Ферстаппен отдал напарнику без боя, скорее всего сразу после того, как понял, что проиграл ему на пит-стопе во время сейфти-кара. Попытки догнать Переса выглядели вяло, и после нескольких крайне близких проездов у стены Макс предпочел остаться с синицей в руке, дежурно финишировав на втором месте и с недосягаемым отрывом от Шарля Леклера и всех остальных.

Льюис Хэмилтон в&nbsp;2008 году. «Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула

По сути, отчаянная попытка «Формулы-1» наспех разбавить в Баку доминирование «Ред Булл» дополнительными квалификациями и мини-гонками ни к чему не привела, вызвав путаницу. Впрочем, еще больший бардак ожидал всех в конце этого уик-энда, когда на последнем круге организаторы выпустили фотокорреспондентов и механиков на пит-лейн прямо под колеса заезжавшего в боксы Эстебана Окона. К счастью, самым нерасторопным удалось увернуться от «Альпин» буквально в последний момент, и ценой еще одного нелепого инцидента на нынешнем «Гран-при Азербайджана» стала лишь неудавшаяся фотосессия Серхио Переса, выигравшего свою вторую гонку в Баку.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Обсудить
Читайте также
В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемых в убийстве дочери родителей
Меркель заявила о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения
ВС РФ взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппена держат в тонусе. «Формула-1» внедряет инновации в Баку