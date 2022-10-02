Ферстаппен и Хэмилтон грубо ошибаются, а Перес неожиданно побеждает. Итоги выматывающего Сингапура

Триумф мексиканца остается под вопросом, так как судьи могут отобрать у него победу.

«Гран-при Сингапура»

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull)

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 7,595

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 15,305

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 26,133

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 58,282

6. Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.01,330

7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1.03,825

8. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.05,032

9. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.06,515

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.14,576

11. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.33,844

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.37,610

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 2 круг

Не финишировали: Юки Цунода (Япония, AlphaTauri), Эстебан Окон (Франция, Alpine), Александр Албон (Таиланд, Williams), Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Николас Латифи (Канада, Williams), Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo).

Многообещающий «Гран-при Сингапура» не разочаровал. Фанатам долго пришлось ждать гонку на «Марина-Бэй», так как перед стартом трассу смыло дождем. Тем не менее столь длительное ожидание стоило того: Серхио Перес одержал победу в богатом на события заезде, а коронация Макса Ферстаппена отложена как минимум до этапа в Японии.

В «Ред Булл» тоже делают просчеты

По итогам пятничных тренировок на сухой трассе «Марина-Бэй» невозможно было делать выводы о фаворите на гонку, так как события субботы перевернули ход этапа. В третьей практике пошел дождь, а перед квалификацией трасса не успела высохнуть, поэтому в первом и втором сегментах сессии пилоты ставили круги на промежуточных покрышках. Сюрпризом стал ранний вылет Эстебана Окона, который жаловался на проблемы с тормозами. Француз должен был стартовать 18-м, но переместился на позицию выше из-за штрафа «Мерседес». Гонщик «Серебряных стрел» Джордж Расселл провел слабую сессию, квалифицировавшись лишь 11-м, и команда сменила все элементы силовой установки на болиде британца. Джорджу предстоял старт с пит-лейна.

В напряженном третьем сегменте пилоты переобулись на слики, а борьба за поул оставалась открытой. На первую строчку по очереди взлетали Хэмилтон, Алонсо, Ферстаппен и Леклер. Развязка битвы получилась драматичной: Макс уверенно шел за поулом, однако команда сказала голландцу бросить круг и заехать в боксы. Позже в «Ред Булл» подтвердили, что дали такой приказ из-за нехватки топлива на болиде Макса. Рассерженный Ферстаппен по радио и в интервью критиковал ошибку своего коллектива и готовился к старту с восьмой позиции.

Поул остался за Леклером, а Перес, Хэмилтон и Сайнс начинали заезд позади монегаска. Алонсо в своем 350-м «Гран-при» стартовал пятым и на одном ряду с Ландо Норрисом. Пьер Гасли квалифицировался между британцем и Ферстаппеном, а десятку замкнули Кевин Магнуссен и Юки Цунода.

Болид Макса Ферстаппена. Фото AFP

Кошмарный старт лучшего гонщика сезона

За час до гонки в Сингапуре пошел тропический ливень, что сделало предстоящий заезд еще более интригующим. Погодные условия не позволили провести старт в запланированное время, и в итоге пилоты рванули в бой спустя час. Гонщики не задумывались о выборе покрышек на первый отрезок гонки: мокрый трек вынудил всех взять промежуточные шины.

Перед стартом дождь прекратился, но начало заезда для всех оставалось нервным. Лучше всех стартовый рывок удался Пересу. Мексиканец сразу же вырвался на первую строчку, оставив позади Леклера. Сайнс прошел Хэмилтона, а Алонсо упустил Норриса в сражении за пятую строчку. Гасли оставался седьмым. Ферстаппен же провел один из худших стартов в своей карьере. Медленный рывок Макса выбросил голландца из очковой зоны. Действующий чемпион откатился вглубь пелотона, и гонщик оказался позади Стролла и Магнуссена. Все же Макс быстро оправился: уже на шестом круге пилот «Ред Булл» атаковал Феттеля в схватке за восьмое место. Десятку замыкал Цунода, а Стролл и Магнуссен не могли догнать японца.

Первый отрезок заезда, к удивлению, прошел без жестких инцидентов. Лишь Албона развернуло на первом круге, а также Магнуссен повредил переднее антикрыло в сражении с Ферстаппеном, из-за чего датчанину пришлось заезжать в боксы. Спокойствие на седьмом круге прервали Чжоу и Латифи. Китаец пытался пройти канадца в пятом повороте, но Николас не заметил Чжоу и отправил пилота «Альфа Ромео» в стену. В итоге новичок сезона остановился в зоне безопасности, что привело к появлению пейс-кара, который неизменно появлялся на всех «Гран-при Сингапура».

Сейфти-кар не сломал ход гонки, и на рестарте Перес продолжил наращивать отрыв от Леклера, а Макс — прошивать пелотон. Ферстаппен сразу же обошел Феттеля с Гасли, но позже его ожидало серьезное сопротивление со стороны Алонсо. Голландец застрял за испанцем, и мечты Макса завоевать титул уже в Сингапуре постепенно таяли. Ферстаппена еще могла спасти рискованная тактика, так как некоторые пилоты утверждали по радио, что скоро уже можно будет переходить на слики. Макс же был уверен, что трасса еще недостаточно высохла для смены покрышек.

Риск «Мерседес» не оправдался

Рискованная стратегия не понадобилась Максу, чтобы пройти Алонсо, так как Фернандо сам подарил позицию голландцу. Испанец грустно завершил свой юбилейный «Гран-при», сойдя с дистанции из-за проблем с двигателем. Параллельно Цунода выбыл из десятки, потеряв болид в одном из коварных поворотов «Марины-Бэй». Японец откатился на 12-ю строчку, пропустив Стролла, Риккьярдо и Шумахера.

Позади этой группы в конце пелотона Расселл безуспешно пытался пройти Боттаса, и в «Мерседес» зазвали Джорджа в боксы за сликами. Эксперимент «Серебряных стрел» не вынудил других гонщиков менять покрышки. Сам же британец, скользя по трассе, не отыгрывал время у Магнуссена.

В дальнейшем гонка дважды прерывалась виртуальным пейс-каром. Сначала Албон завершил свой заезд в стене, а позже Окону пришлось сойти из-за технических проблем. На рестарте пилоты продолжали ошибаться. Хэмилтон, в попытке угнаться за Сайнсом, вылетел в стену и повредил антикрыло, что полностью испортило гонку британцу. Льюис поехал в боксы за новым крылом, а также перешел на слики в надежде отыграть утраченные позиции.

Кондиции на трассе улучшались с каждым кругом, и все пилоты рванули за «медиумом» в боксы. Гонщики «Макларен» не решились менять покрышки, что в итоге стало правильным решением. Пока все постепенно переходили на слики, Цунода, пытаясь прогреть свои новые шины, потерял управление и серьезно приложился о барьер. Появление машины безопасности не заставило себя долго ждать, а Норрис и Риккьярдо сумели провести пит-стопы, отыграв много позиций. В итоге лидирующая тройка осталась неизменной, Норрис с Ферстаппеном замыкали пятерку, а позади этой группы оказались Риккьярдо, Стролл, Феттель, Хэмилтон и Гасли.

Шарль Леклер, Серхио Перес и Карлос Сайнс — младший. Фото AFP Фото AFP

Перес побеждает на трассе, но что скажут судьи?

Выматывающая гонка подходила к концу, однако финальный отрезок дистанции также был богатым на события. На очередном рестарте Макс пошел в атаку на Норриса, которая обернулась провалом. Голландец серьезно просчитался и во время торможения настолько испортил покрышки, что ему вновь пришлось заезжать в боксы. Макс выехал на трассу последним, однако сразу же отыграл позиции благодаря столкновению Расселла с Шумахером. Джордж полез в атаку на немца и, обогнав, стал рано смещаться в сторону Мика, что привело к контакту. Обоим пришлось забыть о финише в десятке.

Умеренная борьба в группе лидеров не привела к перестановкам. Леклер хоть и подобрался к Пересу, но ему так и не удалось провести острую атаку. Вскоре Серхио стал отрываться от «Феррари». Тем не менее мексиканца предупредили по радио, что его еще ждет расследование после гонки. Перес нарушил правила во время режима машины безопасности, однако не уточнялось, что именно не так сделал мексиканец.

Позади лидирующей тройки пилоты «Макларен» уверенно держались в пятерке, а гонщики «Астон Мартин» — в семерке. На последних кругах гонки борьба была лишь за седьмую строчку: к Феттелю подъехали Хэмилтон и Ферстаппен, которые жаждали отыграть позиции. Льюис, пытаясь пройти немца, ошибся и пропустил Макса. Голландец не стал повторять ошибок британца и грамотно обогнал Феттеля на последнем круге, что немного улучшило настроение в стане «быков». Тем не менее Ферстаппен провел слабейшую гонку в сезоне. Коронация Макса переносится на «Сузуку».

Серхио Перес одержал неожиданную, но полностью заслуженную победу в гонке на выносливость. На финише мексиканец оторвался от Леклера на семь секунд, что может помочь Серхио, если он все же получит штраф. Сайнс завершил заезд в тройке, а пилоты «Макларен» благодаря удачной тактике завоевали большое количество очков. Это позволило команде опередить «Альпин» в Кубке конструкторов. Стролл показал лучший результат сезона, завершив заезд шестым, а Ферстаппен, Феттель, Хэмилтон и Гасли замкнули десятку тяжелейшей гонки в Сингапуре.

Личный зачет:

1. Макс Ферстаппен — 341

2. Шарль Леклер — 237

3. Серхио Перес — 235

4. Джордж Расселл — 203

5. Карлос Сайнс — 202

6. Льюис Хэмилтон — 170

7. Ландо Норрис — 100

8. Эстебан Окон — 66

9. Фернандо Алонсо — 59

10. Валттери Боттас — 46

11. Даниэл Риккьярдо — 29

12. Себастьян Феттель — 24

13. Пьер Гасли — 23

14. Кевин Магнуссен — 22

15. Лэнс Стролл — 14

16. Мик Шумахер — 12

17. Юки Цунода — 11

18. Гуаньюй Чжоу — 6

19. Александр Албон — 4

20. Ник де Врис — 2

21. Нико Хюлькенберг — 0

22. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов:

1. Red Bull — 576.

2. Ferrari — 439.

3. Mercedes — 373.

4. McLaren — 129.

5. Alpine — 125.

6. Alfa Romeo — 52.

7. Aston Martin — 38.

8. AlphaTauri — 34.

9. Haas — 34.

10. Williams — 6.