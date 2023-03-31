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От ампутации ног до золота Паралимпиады. Невероятная история гонщика Алессандро Дзанарди

Валентина Глазко
Корреспондент
Алессандро Дзанарди
Алессандро Дзанарди.
Фото Getty Images
Алессандро Дзанарди
Фото Getty Images
Авария Алессандро Дзанарди.
Фото Global Look Press
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Итальянский пилот победил смерть и продолжил побеждать.

Итальянец Алессандро Дзанарди известен не благодаря выступлениям в «Формуле-1», а как человек, который не только выжил после страшной аварии, в результате которой потерял ноги, а еще и добился больших спортивных успехов. Воля к жизни, оптимизм и сила духа помогли ему вернуться к соревнованиям. Более того, итальянец стал звездой двух Паралимпиад.

В «Формуле-1» Дзанарди не смог прославиться большими успехами и громкими победами. Судите сами, на его счету в «Больших призах» лишь один балл — за шестое место на «Гран-при Бразилии» 1993 года. Он считался средним гонщиком в королевских гонках, чего нельзя было сказать о его выступлениях в заокеанской автогоночной серии CART. Здесь он победил на трех «Гран-при» в дебютном сезоне. Удостоился звания «Новичок года». Также смог выиграть два раза подряд чемпионат — в 1997 и 1998 годах, одержав 12 побед. Ранее в истории серии повторить такое смогли лишь двое пилотов.

Итальянец предпринимал попытки вернуться в «Ф-1». Однако проблемы с болидом и многочисленные ошибки не позволили ему там задержаться: в десяти гонках сошел, в остальных не смог подняться выше седьмого места. Контракт с Алексом расторгли. Он вновь перешел в CART.

Авария Алессандро Дзанарди.
Фото Global Look Press

Страшная авария

На одной из гонок американского чемпионата автомобилей с открытыми колесами и произошла страшная трагедия. Злополучная гонка серии на «Лаузицринге» в Германии 15 сентября не должна была проводиться из-за терактов в Нью-Йорке, которые произошли 11 сентября 2001 года. Таким образом хотели поддержать жертв и их семьи. Но организаторы приняли решение провести гонку в память о погибших. Машины лишились спонсорских логотипов, вместо них появились американские флаги.

За день до аварии Дзанарди произнес роковые слова в интервью голландскому журналисту Нандо Боерсу. «Почему я занимаюсь столь рискованным занятием, как автогонки? Потому что оно мне по душе. И не только из-за денег, которые оно мне приносит, хотя и это имеет значение. Просто я страстно люблю то, чем занимаюсь, пусть даже это и связано с огромным риском. Конечно, было бы здорово в случае опасности нажать некую чудо-кнопку, чтобы мгновенно оказаться вне машины. Чтобы если даже машина разобьется, то без меня. Но это невозможно», — говорил Дзанарди в интервью.

Алекс стартовал в хвосте, однако машина работала исправно, казалось, что ничего не предвещает беды. «Вскоре я выбился в лидеры и начал отрываться. Команда идеально сработала на пит-стопе, оставалось всего 13 кругов до финиша, и я подумал: «Я выиграл! Черт возьми, я выиграл гонку!» — вспоминал в автобиографии Дзанарди.

Через несколько секунд, выезжая с пит-лейна, итальянский гонщик не смог справиться с управлением на непрогретых шинах, из-за чего его автомобиль на огромной скорости помчался прямо в Патрика Карпантье. Канадец отвел свой болид от столкновения. Однако следом со скоростью 300 километров в час ехал Алекс Тальяни, он не успел предпринять никаких действий. После Дзанарди иронично отметит странное совпадение, что в него врезался канадец, чья фамилия переводится как «разрезающий».

Алессандро Дзанарди. #ForzaAlex. Легенда итальянского спорта попала под грузовик во время тренировки

Он потерял практически 70% крови. С такими показателями просто не выживают. Однако незамедлительная медицинская помощь врача скорой службы CART Терри Трэммела помогла спортсмену выжить после аварии. Его доставили в берлинский госпиталь. «Еще каких-то десять минут, и мы уже не смогли бы спасти его...» — говорили немецкие медики. Неделю он провел в медикаментозной коме, перенес ряд сложных операций.

«Мое сердце останавливалось семь раз. Врачи подсчитали, что я прожил 15 минут менее чем с одним литром крови, что невозможно с научной точки зрения. Ученые до сегодняшнего дня изучают мой случай и думают, что просто что-то упустили, потому что этот парень должен быть мертв — а он не мертв! Мне повезло получить помощь лучших врачей мира, они спасли мне жизнь — подготовили меня к перевозке в вертолете. А также решили везти меня не в ближайшую больницу, а в Берлин — потому что понимали: иначе меня потеряют», — вспоминает Дзанарди в автобиографии.

В результате аварии он потерял ноги. «Я узнал от жены, что потерял обе ноги. Верите или нет, это был хороший день. По крайней мере, я узнал, что жив. Если бы я увидел кого-то после такой аварии без ног раньше, я бы подумал: лучше уж умереть, чем жить в таком виде. Но узнав, что я сам остался без ног, я понял, что это была самая маленькая из моих проблем», — пишет в автобиографии Алекс.

Ампутация ног была выше колен, это не позволило ему произвести протезирование, так как стандартные образцы не подходили ему. Алессандро не стал отчаиваться и сделал сам себе искусственные ноги. Так Дзанарди не просто научился передвигаться, он мог управлять автомобилем! Спустя два года он вернулся на «Лаузицринг», проехал символические 13 кругов, которых в прошлый раз итальянцу не хватило до победного финиша.

Более того, его время было отличным, при других обстоятельствах это позволило бы Дзанарди квалифицироваться с пятой строчки на старте. Однако это не входило в его планы. Он заключил контракт с BMW для выступлений в чемпионате мира в классе «Туринг». «Сначала люди говорили — мое возвращение похоже на маркетинговый ход. Они перестали это говорить, когда я выиграл в 2005 году свою первую гонку. Сначала мои оппоненты держались в отдалении от бампера моей машины, боясь столкновения. После того как я начал побеждать, они перестали это делать», — пишет в автобиографии Алекс.

Алессандро Дзанарди
Фото Getty Images

Золото Паралимпиады и чемпионата мира

Дзанарди стал примером для многих людей с ограниченными возможностями. Итальянец не просто вернулся в автогонки. Он решил пойти дальше и принять участие в Паралимпиаде.

Алессандро начал тренироваться на ручных байках. Спустя три года уже смог взять два золота и одно серебро Паралимпиады в Лондоне в шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом по паравелоспорту. «Когда я пересек финишную черту в Лондоне впереди всех, то снова удивил себя сильным ощущением грусти. Три года, которые я потратил на преследование нового горизонта и Олимпиады, были фантастическими. Сказочное приключение. Наверное, одна из величайших глав в моей жизни. И последними метрами перед финишной чертой я завершал этот проект», — вспоминает Дзанарди в интервью.

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Но на этом он не остановился. Через четыре года повторил свой результат в Рио-де-Жанейро, выиграв и третье паралимпийское золото. Также на его счету 13 золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль на чемпионате мира по ручному велоспорту. Затем он принимал участие в Нью-Йоркском марафоне, где пришел к финишу четвертым. Еще он обожает триатлон. В 2018 году Дзанарди на родине установил мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями. Его время было пятым в общем зачете.

Алессандро Дзанарди
Фото Getty Images

Уход из спорта

На этом испытания для Алекса не закончились. Летом 2020 года бывший автогонщик во время велопробега по обычным дорогам потерял управление, из-за чего столкнулся с грузовиком.

Врачи диагностировали у него травмы головы, в частности была раздроблена лобовая кость. Специалисты оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Было принято решение ввести Алекса в состояние искусственной комы, в котором он провел несколько месяцев. Ему сделали ряд хирургических операций. Он потерял зрение и слух, однако их удалось восстановить спустя несколько месяцев.

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Кроме того, он попадал в больницу из-за пожара, который произошел у него дома. К счастью, в этот раз обошлось без сильных повреждений.

Сейчас паралимпийцу 56 лет. Он много времени проводит с семей, наслаждается жизнью и пока в спорт не планирует возвращаться. Главная его поддержка и опора в жизни — его супруга Даниэла. «У нас потрясающие отношения. Мы хорошие друзья, и нам доставляет большое удовольствие проводить время вместе. Мы говорим об очень-очень многом. Она справляется со всеми тревогами. Только держит за меня пальцы скрещенными», — говорит Дзанарди в интервью. Кстати, жену он встретил на гонках. Девушка работала менеджером в его команде.

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