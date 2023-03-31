От ампутации ног до золота Паралимпиады. Невероятная история гонщика Алессандро Дзанарди

Итальянский пилот победил смерть и продолжил побеждать.

Итальянец Алессандро Дзанарди известен не благодаря выступлениям в «Формуле-1», а как человек, который не только выжил после страшной аварии, в результате которой потерял ноги, а еще и добился больших спортивных успехов. Воля к жизни, оптимизм и сила духа помогли ему вернуться к соревнованиям. Более того, итальянец стал звездой двух Паралимпиад.

В «Формуле-1» Дзанарди не смог прославиться большими успехами и громкими победами. Судите сами, на его счету в «Больших призах» лишь один балл — за шестое место на «Гран-при Бразилии» 1993 года. Он считался средним гонщиком в королевских гонках, чего нельзя было сказать о его выступлениях в заокеанской автогоночной серии CART. Здесь он победил на трех «Гран-при» в дебютном сезоне. Удостоился звания «Новичок года». Также смог выиграть два раза подряд чемпионат — в 1997 и 1998 годах, одержав 12 побед. Ранее в истории серии повторить такое смогли лишь двое пилотов.

Итальянец предпринимал попытки вернуться в «Ф-1». Однако проблемы с болидом и многочисленные ошибки не позволили ему там задержаться: в десяти гонках сошел, в остальных не смог подняться выше седьмого места. Контракт с Алексом расторгли. Он вновь перешел в CART.

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Страшная авария

На одной из гонок американского чемпионата автомобилей с открытыми колесами и произошла страшная трагедия. Злополучная гонка серии на «Лаузицринге» в Германии 15 сентября не должна была проводиться из-за терактов в Нью-Йорке, которые произошли 11 сентября 2001 года. Таким образом хотели поддержать жертв и их семьи. Но организаторы приняли решение провести гонку в память о погибших. Машины лишились спонсорских логотипов, вместо них появились американские флаги.

За день до аварии Дзанарди произнес роковые слова в интервью голландскому журналисту Нандо Боерсу. «Почему я занимаюсь столь рискованным занятием, как автогонки? Потому что оно мне по душе. И не только из-за денег, которые оно мне приносит, хотя и это имеет значение. Просто я страстно люблю то, чем занимаюсь, пусть даже это и связано с огромным риском. Конечно, было бы здорово в случае опасности нажать некую чудо-кнопку, чтобы мгновенно оказаться вне машины. Чтобы если даже машина разобьется, то без меня. Но это невозможно», — говорил Дзанарди в интервью.

Алекс стартовал в хвосте, однако машина работала исправно, казалось, что ничего не предвещает беды. «Вскоре я выбился в лидеры и начал отрываться. Команда идеально сработала на пит-стопе, оставалось всего 13 кругов до финиша, и я подумал: «Я выиграл! Черт возьми, я выиграл гонку!» — вспоминал в автобиографии Дзанарди.

Через несколько секунд, выезжая с пит-лейна, итальянский гонщик не смог справиться с управлением на непрогретых шинах, из-за чего его автомобиль на огромной скорости помчался прямо в Патрика Карпантье. Канадец отвел свой болид от столкновения. Однако следом со скоростью 300 километров в час ехал Алекс Тальяни, он не успел предпринять никаких действий. После Дзанарди иронично отметит странное совпадение, что в него врезался канадец, чья фамилия переводится как «разрезающий».

Он потерял практически 70% крови. С такими показателями просто не выживают. Однако незамедлительная медицинская помощь врача скорой службы CART Терри Трэммела помогла спортсмену выжить после аварии. Его доставили в берлинский госпиталь. «Еще каких-то десять минут, и мы уже не смогли бы спасти его...» — говорили немецкие медики. Неделю он провел в медикаментозной коме, перенес ряд сложных операций.

«Мое сердце останавливалось семь раз. Врачи подсчитали, что я прожил 15 минут менее чем с одним литром крови, что невозможно с научной точки зрения. Ученые до сегодняшнего дня изучают мой случай и думают, что просто что-то упустили, потому что этот парень должен быть мертв — а он не мертв! Мне повезло получить помощь лучших врачей мира, они спасли мне жизнь — подготовили меня к перевозке в вертолете. А также решили везти меня не в ближайшую больницу, а в Берлин — потому что понимали: иначе меня потеряют», — вспоминает Дзанарди в автобиографии.

В результате аварии он потерял ноги. «Я узнал от жены, что потерял обе ноги. Верите или нет, это был хороший день. По крайней мере, я узнал, что жив. Если бы я увидел кого-то после такой аварии без ног раньше, я бы подумал: лучше уж умереть, чем жить в таком виде. Но узнав, что я сам остался без ног, я понял, что это была самая маленькая из моих проблем», — пишет в автобиографии Алекс.

Ампутация ног была выше колен, это не позволило ему произвести протезирование, так как стандартные образцы не подходили ему. Алессандро не стал отчаиваться и сделал сам себе искусственные ноги. Так Дзанарди не просто научился передвигаться, он мог управлять автомобилем! Спустя два года он вернулся на «Лаузицринг», проехал символические 13 кругов, которых в прошлый раз итальянцу не хватило до победного финиша.

Более того, его время было отличным, при других обстоятельствах это позволило бы Дзанарди квалифицироваться с пятой строчки на старте. Однако это не входило в его планы. Он заключил контракт с BMW для выступлений в чемпионате мира в классе «Туринг». «Сначала люди говорили — мое возвращение похоже на маркетинговый ход. Они перестали это говорить, когда я выиграл в 2005 году свою первую гонку. Сначала мои оппоненты держались в отдалении от бампера моей машины, боясь столкновения. После того как я начал побеждать, они перестали это делать», — пишет в автобиографии Алекс.

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Золото Паралимпиады и чемпионата мира

Дзанарди стал примером для многих людей с ограниченными возможностями. Итальянец не просто вернулся в автогонки. Он решил пойти дальше и принять участие в Паралимпиаде.

Алессандро начал тренироваться на ручных байках. Спустя три года уже смог взять два золота и одно серебро Паралимпиады в Лондоне в шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом по паравелоспорту. «Когда я пересек финишную черту в Лондоне впереди всех, то снова удивил себя сильным ощущением грусти. Три года, которые я потратил на преследование нового горизонта и Олимпиады, были фантастическими. Сказочное приключение. Наверное, одна из величайших глав в моей жизни. И последними метрами перед финишной чертой я завершал этот проект», — вспоминает Дзанарди в интервью.

Но на этом он не остановился. Через четыре года повторил свой результат в Рио-де-Жанейро, выиграв и третье паралимпийское золото. Также на его счету 13 золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль на чемпионате мира по ручному велоспорту. Затем он принимал участие в Нью-Йоркском марафоне, где пришел к финишу четвертым. Еще он обожает триатлон. В 2018 году Дзанарди на родине установил мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями. Его время было пятым в общем зачете.

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Уход из спорта

На этом испытания для Алекса не закончились. Летом 2020 года бывший автогонщик во время велопробега по обычным дорогам потерял управление, из-за чего столкнулся с грузовиком.

Врачи диагностировали у него травмы головы, в частности была раздроблена лобовая кость. Специалисты оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Было принято решение ввести Алекса в состояние искусственной комы, в котором он провел несколько месяцев. Ему сделали ряд хирургических операций. Он потерял зрение и слух, однако их удалось восстановить спустя несколько месяцев.

Кроме того, он попадал в больницу из-за пожара, который произошел у него дома. К счастью, в этот раз обошлось без сильных повреждений.

Сейчас паралимпийцу 56 лет. Он много времени проводит с семей, наслаждается жизнью и пока в спорт не планирует возвращаться. Главная его поддержка и опора в жизни — его супруга Даниэла. «У нас потрясающие отношения. Мы хорошие друзья, и нам доставляет большое удовольствие проводить время вместе. Мы говорим об очень-очень многом. Она справляется со всеми тревогами. Только держит за меня пальцы скрещенными», — говорит Дзанарди в интервью. Кстати, жену он встретил на гонках. Девушка работала менеджером в его команде.