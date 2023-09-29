«Формула-1» теряет зрителей. Отсутствие интриги — главный кошмар «королевской серии»

Вместо доминирования «Мерседес» зрители получили вечно побеждающий «Ред Булл».

Большую часть десятых годов «Формула-1» жила под диктатом «Мерседес» в целом и Льюиса Хэмилтона в частности. Из-за этого за королевскими гонками следили все реже и реже — стороннему наблюдателю в конце концов надоедало смотреть, как побеждают одни и те же, причем практически без сопротивления. В пику немцам поддерживали сначала «Феррари», а потом, разочаровавшись в бедовых итальянцах, — австрийский «Ред Булл». Первая победа Макса Ферстаппена в 2021-м вернула автогонкам интерес зрителей. Но вот уже к третьему чемпионскому сезону голландца запал погас. Получается, что доминирование «Мерседес» всего лишь сменилось диктатом «Ред Булл»?

Запал великого сезона 2021 года исчерпан?

Вы наверняка помните, что собой представляла «Формула-1» во второй половине десятых. Льюис Хэмилтон и его «Мерседес» против статистов. За вычетом сезона 2016 года, когда Нико Росберг в последний момент перехватил титул у своего напарника, и редких попыток «Феррари» вклиниться в борьбу, все сводилось к битве за вторую позицию в Кубке конструкторов и второе с третьим места в чемпионате пилотов. Поэтому хоть после ухода эпатажного Берни Экклстоуна королевские гонки и пересмотрели отношение к медиа, даже команда из Liberty Media едва ли могла что-то сделать. Трудно привлечь аудиторию к соревнованиям с ожидаемым исходом. Поэтому прорывом для «Формулы-1» стал сезон-2021. Тогда зрители впервые почувствовали, что лидерство немецкого автоконцерна под угрозой, причем судьба чемпионства была неизвестна до последней гонки.

Говорить лишний раз о драматической развязке не стоит, лучше пересмотрите в свободный вечер «Гран-при Абу-Даби» того года. Неудивителен и рост внимания к гонкам после такого шоу — если в январе-мае 2021 года упоминания «Формулы-1» в соцсетях составляли 3,19 миллиона, то за первые пять месяцев 2022 года эти показатели выросли до 6,14 миллиона. За этот же период специалисты отмечают и прирост новых подписчиков. В 2021 году составил 624,27 тысячи в 2021-м и 911,15 тысячи в 2022-м. Общий охват аудитории в соцсетях также подрос почти в два раза. Наконец-то усилия по продвижению «Формулы-1» достигли своего результата. Но что происходит спустя два года после первого чемпионства Ферстаппена? Цифры неутешительны. Рост либо остановился, либо и вовсе идет в отрицательные значения — эффект чемпионата-2021 себя исчерпал.

В этом сезоне Макс Ферстапенн выиграл 13 их 16 проведенных гонок. Фото AFP

Ферстаппен за два сезона прошел путь от любви до ненависти

Получается, что Ферстаппен сначала своей яркой победой собрал вокруг «Формулы-1» новую аудиторию, а потом сам же своими успехами ее и разогнал. Иначе как объяснить, что в 2023 году, когда «Ред Булл» выигрывал все гонки, вплоть до «Гран-при Сингапура», роста аудитории не наблюдалось. Показательный момент — в январе-мае упоминания «Формулы-1» в социальных сетях снизились на 70,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, при этом количество новых подписчиков сократилось на 46,29%, а охват в социальных сетях упал на 64,10%. Аналитики маркетингового агентства Buzz Radar, которые изучают социальные сети, видят здесь прямую взаимосвязь — доминирующий стиль побед Макса оказывает негативное влияние на развитие королевских автогонок в медиа. Более того, это влияние более разрушительное, нежели победы Хэмилтона. Макс был интересен людям как протагонист — но не главное действующее лицо.

«Охват контента, связанного с «Формулой-1», на различных социальных платформах также снизился, что резко контрастирует с устойчивым прогрессом, наблюдавшимся годом ранее», — приводит портал Autosport.com цитату представителя Buzz Radar. По его словам, снижение количественных показателей — это только часть общей проблемы. Специалисты также отметили существенные изменения в эпитетах, которые используют пользователи сети, когда обсуждают автоспорт. Если в 2021 и 2022 годах чаще всего встречались позитивные слова, такие как «интересный» и «захватывающий», то в 2023-м гораздо чаще попадаются негативные, наподобие «скучно», «ожидаемо» и даже «раздражающе». Повысилось и число негативных смайликов под постами о «Формуле-1». Особенно под теми, где обсуждается очередной успех Ферстаппена. С социальной точки зрения это объяснимо — Макс стал для зрителей главной причиной, по которой гонки потеряли интригу.

Поклонники «Формулы-1» и их кумиры. Фото Reuters

Единственное решение проблемы — искусственные ограничения

Чисто со спортивной точки зрения видно, что эпоха «Мерседес» сменилась эпохой «Ред Булл». На самом деле для «Формулы-1» такая тенденция не редкость. Себастьян Феттель побеждал четыре раза подряд в начале десятых, до этого доминировал на «Феррари» Михаэль Шумахер. По-настоящему конкурентные чемпионаты — скорее редкость, нежели правило. Так как это техническая дисциплина, многое решается еще до старта сезона — как та или иная команда адаптируется к новым правилам, насколько удачным будут решения конструкторов и какой потенциал у их болида. Роль пилота важна, тем не менее даже Хэмилтону приходится признавать сейчас пальму первенства за «Ред Булл». Все, что ему остается, — ждать осечки австрийцев в целом и Ферстаппена в частности. Так же как совсем недавно приходилось терпеть Максу.

Подготовив удачный болид, команда порой гарантирует себе успех на несколько лет вперед... Пока их идеи не устареют на фоне новых правил или свежих мыслей у конкурентов. И сами команды, как и пилотов, трудно в чем-то обвинить — мало кто не хочет систематизировать свой успех, продлив его на максимально возможный срок. Другое дело, что ключевой задачей организаторов соревнований должна быть конкуренция и все усилия должны быть направлены на поддержание хотя бы иллюзии равной борьбы. Главное отличие спорта от других сфер развлечений — непредсказуемый финал. Поэтому рутина побед — главный враг соревнований. Методов борьбы с ней много. Это и тонкая подготовка правил, и финансовый контроль. Эталоном в этом плане выглядят американские спортивные лиги. Но готова ли к подобной трансформации консервативная «Формула-1»?