В «Формулу-1» пытается пробиться еще одна девушка. Она была каскадером в фильме о Бонде

Какие шансы у Джессики Хокинс в «Астон Мартин»?

Формально автоспорт полностью открыт для девушек. В отличие от большинства остальных видов здесь нет четкого деления на мужскую и женскую категории. Даже в «Формулу-1» могут попасть девушки. Однако при этом число пилотесс в элитных чемпионатах минимально. В 70-летней истории королевской серии были только пять девушек, которые провели хотя бы один полноценный «Гран-при». Но может стать на одну больше. Так, британка Джессика Хокинс стала первой женщиной за последние пять лет, севшей за руль полноценного болида «Ф-1». Как она попала в «Астон Мартин» и какие у нее дальнейшие перспективы?

Каскадер из «Не время умирать»

Последняя картина бондианы «Не время умирать» запомнилась фирменным для серии обилием автомобильного экшена. Но, естественно, за рулем в этом случае были не сам Дэниел Крейг и не его партнерша по съемкам Леа Сейду. Трюки исполняли каскадеры, и в их числе была звезда автоспорта Джессика Хокинс. 18-летняя гонщица — бывший чемпион Великобритании по картингу и профессиональный каскадер. Картинг Хокинс давно переросла и в 2021 году присоединилась к «Астон Мартин» в роли официального представителя возродившейся спортивной команды. Джессике доверили медийное продвижение и участие в официальных мероприятиях, но никакой спортивной составляющей. В рамках таких пиар-акций Хокинс предложили сесть за руль боевого болида «Формулы-1» версии 2021 года. Джессике доверили машину на «Хунгароринге», автодроме проведения «Гран-при Венгрии».

Хокинс попеременно управляла автомобилем вместе с Фелипе Друговичем, резервным гонщиком «Астон Мартин» и «Макларен», чемпионом «Формулы-2» 2022 года. Суммарно британка проехала 26 кругов. «Огромное спасибо команде за оказанное доверие. Мне пришлось пройти через кровь, пот и слезы, чтобы добраться до этих тестов, — сказала Джессика сразу после заезда, едва сдерживая эмоции. — Когда я впервые услышала о возможности сесть за руль машины «Формулы-1», то не смогла в это поверить. Мне пришлось несколько месяцев хранить информацию о тестах в тайне, а это было непросто!»

Спортивный директор команды «Астон Мартин» Майк Крэк остался доволен тем, как справилась Хокинс. Он признался, что впечатлен тем, как Джессика подготовилась и заранее изучила машину. По ходу заезда у него порой и вовсе возникало впечатление, что за рулем пилот с опытом десятка «Гран-при».

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Только две девушки были участницами гонки «Формулы-1»

Будет ли у Хокинс шанс пробиться и в основную команду «Астон Мартин»? Как бы не так. Несмотря на успех, все, что сказал по поводу перспектив девушки Крэк, так это то, что подобные заезды помогут развитию ее карьеры. Майк также едва ли не впервые заявил, что Джессика входит в число пилотов команды. Однако пока она далека не то что от выхода на «Гран-при», но даже от тест-заезда на машине с текущего чемпионата. Увы, несмотря на юридическую открытость автоспорта для девушек, он по большей части своей так и остается вотчиной мужчин. Поэтому даже такая рекламная акция, как заезд Хокинс на «Хунгароринге», — действительно событие. Ведь до британки последний раз девушка садилась в кабину пилота болида «Ф-1» только в 2018 году.

Последней женщиной, получившей возможность управлять автомобилем «Формулы-1», была колумбийка Татьяна Кальдерон. Ей дали проявить себя за рулем «Заубера» (ныне «Альфа Ромео») на трассе Hermanos Rodriguez в Мехико. В последний раз девушка была полноценной участницей «Гран-при» в 2014-м — тогда Сьюзи Вольф, жена руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа, приняла участие в официальной тренировке во время «Гран-при Великобритании». А в качестве боевого пилота женщин за рулем не видели уже почти полвека — с 1976 года, когда итальянка Лелла Ломбарди выступала за команду RAM Racing. Ломбарди до сих пор самая успешная девушка в истории автоспорта — на ее счету сразу 12 гонок, и она даже заезжала в очковую зону. Три гонки за «Мазерати» в 1959-м провела еще одна итальянка, Мария-Тереза де Филиппис. На этом все — у Дивины Галицы, Дезире Уилсон и Джованны Амати только тест-заезды.

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Успешных женщин в автоспорте становится больше

Однако времена меняются. Во-первых, проблемой занялись в FIA. Команды сейчас стараются поддерживать талантливых девушек, для их развития созданы сразу два женских проекта — W-Series и F1 Academy. Женским аналогом «Формулы-1» не смог стать ни один из них, тем не менее для девушек это хоть какая-то возможность тренировать свои навыки и соревноваться на автомобилях подобного класса. Кроме того, все больше пилотесс встречается в формульных заездах классом ниже. Немецкая гонщица София Флерш сейчас успешно выступает в «Формуле-3». Она стала первой женщиной, набравшей очки в серии специальных гонок в Бельгии. Девушки даже участвуют в гонках на выносливость, в чемпионате NASCAR или ралли-рейдах. Недавний «Шелковый путь» отметился тем, что впервые на стартовой решетке в классе квадроциклов были не только мужчины.

Первый женский экипаж для категории грузовиков на «Шелковом пути» собрали и вовсе в 2017-м — так что барьеры рушатся один за другим. Важным событием может стать и появление картинга на Олимпиаде. По предварительному проекту в Лос-Анджелесе будет открытая заявка, и девушки смогут на равных бороться с мужчинами. Ну и появление боевого пилота — девушки в команде «Формулы-1» наверняка не за горами. Только вот навряд ли ей станет Хокинс. Джессика уже давно отказалась от полноценного развития своей автоспортивной карьеры и сконцентрировалась на каскадерских проектах. Она ушла из спорта за несколько лет до появления W-Series, потому что ее увлечение гонками стало слишком накладным.