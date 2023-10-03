В «Формуле-1» станет больше американцев. Откуда взялась новая команда «Андретти-Кадиллак»?

Знаменитая гоночная фамилия снова будет звучать в «Ф-1».

«Формула-1» в последние годы является по-настоящему закрытым клубом, где у команд-новичков, в отличие от восьмидесятых-девяностых годов прошлого века, практически нет шансов не только на победы, но даже и на выход на старт. Но все же в Международной автомобильной федерации (FIA) решили не идти по пути полной консервации чемпионата с 10 «конюшнями» и 20 болидами на старте и приняли в общем-то историческое решение. Заявка на участие в «Формуле-1» знаменитой по выступлениям в других сериях американской команды «Андретти» официально одобрена, и скоро на стартовой решетке мы увидим 11 команд и 22 пилота. Правда, о следующем сезоне речь, конечно же, не идет.

Марио, Майкл и Марко

Вообще Андретти — одна из самых известных династий в мировом автоспорте. Ее основателем можно считать легендарного Марио Андретти. Американец провел в «Ф-1» в общей сложности 14 сезонов с 1968 по 1982 год, выиграл 12 «Гран-при» и стал чемпионом мира 1978 года. Мало того, после ухода из королевы автоспорта Андретти-старший и не подумал забросить гонки, он на много лет вернулся в серию «Индикар», где вновь стал чемпионом и завершил выступления в девяностые в возрасте за пятьдесят. А в знаменитых «24 часах Ле-Мана» он выступал и в 60 лет.

Майкл Андретти, сын Марио, также стал известным гонщиком в Америке, выиграл чемпионат CART (одна из ветвей «Индикар» после деления на две серии) в 1991-м, а в 1993-м попробовал свои силы в «Формуле-1». Правда, на фоне легендарного бразильца Айртона Сенны выступления Майкла в «Макларене» не задались — еще до окончания сезона его уволили, заменив на финна Мику Хаккинена. Майкл вернулся в Америку, продолжил гоняться, хотя с начала 2000-х все больше времени уделял управлению собственной командой, в которой, кстати, на протяжении довольно долгого времени выступал и его сын Марко, внук Марио Андретти. Если несколько других родственников Андретти также построили гоночные карьеры, в том числе и весьма успешные.

Разговоры о том, что Майкл Андретти хочет расширить сферу гоночного влияния и на «Ф-1», ходили довольно давно. Майкл не ограничился только гонками серии «Индикар» в Америке, его команда прорвалась в модную «Формулу-Е», участвовала в ралли и гонках на выносливость, но королева автоспорта манила. Сперва в «Андретти» собирались пойти по простому пути — приобрести одну из действующих команд и затем переименовать ее. Были переговоры с «Заубером», ходили даже разговоры об альянсе с «Альпин».

Но в итоге Майклом и Марио было принято другое решение — создавать коллектив с нуля при поддержке концерна General Morors, решившего продвигать бренд «Кадиллак». Именно заявку «Андретти-Кадиллак» и одобрила FIA, отклонив три другие заявки, дошедшие до второй стадии отбора. В том числе, судя по всему, фильтр не прошел и «Хайтек», солидный пакет акций которого недавно купил миллиардер из Казахстана Владимир Ким. Хотя отвергнутые проекты в FIA не называют.

Майкл Андретти. Фото Global Look Press

Когда ждать дебют?

«Andretti Formula Racing LLC была единственным претендентом, отвечающим всем критериям. Поздравляю Майкла Андретти и его команду с тем, что их проект получил допуск. Также хочу поблагодарить все остальные команды за их интерес и участие в процедуре отбора», — прокомментировал зеленый свет новой команде президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

«Для «Андретти-Кадиллак» большая честь в том, что FIA одобрила заявку «Андретти», обозначившую заинтересованность в участии в чемпионате «Формулы-1». Мы ценим строгий, прозрачный и всеобъемлющий процесс оценки заявок и невероятно рады возможности принять участие в таком престижном чемпионате со столь богатой историей», — с восторгом отреагировали на одобрение в новой команде.

Но, естественно, все это вовсе не значит, что уже завтра мы увидим на старте два новеньких болида «Андретти», да еще и с моторами «Кадиллак». Поскольку теперь боссам команды предстоят переговоры о коммерческих условиях участия в «Формуле-1». По идее, «Андретти» вполне может дебютировать в 2026 году, когда в «Ф-1» сменится регламент, хотя новички, похоже, настроены на более быстрый старт.

«Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в «Формуле 1», поскольку планируем как можно скорее выйти на старт», — уверяют в «Андретти-Кадиллак». Так что нельзя исключать и дебют в 2025 году. Для «Формулы-1» это будет, безусловно, событие. Да и выступления чисто американской команды с громким именем могут позитивно сказаться на бренде «Ф-1» в США. Хотя многое будет зависеть, насколько конкурентоспособной окажется «Андретти». А тут пока много вопросов.