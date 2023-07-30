«Ред Булл» поставил рекорд, пока соперники самоустранялись весь уик-энд

Но доминировать Ферстаппену становится все сложнее.

Гран-при Бельгии

1. Ферстаппен (Red Bull) — 1:22.30,450

2. Перес (Red Bull) — 22,305

3. Леклер (Ferrari) — 32,259

4. Хэмилтон (Mercedes) — 49,671

5. Алонсо (Aston Martin) — 56,184

6. Расселл (Mercedes) — 63,101

7. Норрис (McLaren) — 73,719

8. Окон (Alpine) — 74,719

9. Стролл (Aston Martin) — 79,340

10. Цунода (AlphaTauri) — 80,221

11. Гасли (Alpine) — 83,084

12. Боттас (Alfa Romeo) — 85,191

13. Чжоу (Alfa Romeo) — 95,441

14. Элбон (Williams) — 96,184

15. Магнуссен (Haas) — 101,754

16. Риккардо (AlphaTauri) — 103,071

17. Сарджент (Williams) — 104,476

18. Хюлкенберг (Haas) — 110,450

Очередной «Гран-при» сезона «Формулы-1» 2023 года завершился очередной победой «тауриновой» команды Макса Ферстаппена. Дополнением к триумфу «Ред Булл» и их лидера стало второе место Серхио Переса, который не поднимался так высоко с гонки в Майами в начале мая. Теперь австро-британский коллектив войдет в историю «королевской серии» не только как первый, кто одержал 13 побед подряд, но и оформил 12 из них в рамках одного года. Подобное достижение не покорялось никому прежде, но, судя по последним тенденциям, после августовского перерыва «быкам» будет все труднее продолжать рекордную серию.

«Формула-1» справилась со сложной погодой

Еще до старта первого тренировочного заезда в пятницу из формульного паддока пошли сообщения о том, что лидер чемпионата получит штраф в пять мест к своему квалификационному результату из-за замены коробки передач. Обходившись без аварий и серьезных технических поломок все предыдущие этапы, в Бельгии Ферстаппен все же был вынужден поставить пятую коробку за сезон, что косвенно намекает на чрезмерный износ этого узла в суперкомпактной конструкции болида «Ред Булл».

Так или иначе, гораздо больше сомнений в начале уик-энда вызывали не шансы Макса на новую победу, а перспективы проведения самого «Гран-при». Попавшая под сильный циклон на протяжении пятницы-субботы трасса Спа-Франкоршам оказывалась регулярно парализована из-за ливней, и старты практически всех сессий задерживались, а порой обсуждалась даже их отмена. Однако каждый раз, когда в памяти зрителей уже мелькали «призраки» гонки 2021 года, погода чудесным образом сменялась на солнечную и «висевший на волоске» этап возобновлялся.

И все же ни хаос с переменчивым климатом Арденн, ни штраф на стартовой решетке не смогли удержать Ферстаппена от восьмой победы подряд (и уже десятой за весь чемпионат). Кроме того, в Спа голландец с бельгийскими корнями записал на свой счет победу в субботнем спринте, где его соперником ожидаемо выступил пилот «Макларен» — на этот раз Оскар Пиастри. При этом в основной гонке оранжевые болиды фактически самоустранились из борьбы — Пиастри, претендовавшего на очень неплохие позиции в воскресенье, неудачно прижал к отбойнику в первом повороте пилот «Феррари» Карлос Сайнс. А Ландо Норрис, еще в пятницу срубивший себе часть днища после вылета в квалификации, с большим трудом пробился на седьмое место.

В свою очередь, Ферстаппен едва ли не в лучших традициях китайской мудрости провел крайне осторожный старт и, дождавшись, когда шедшие впереди противники в лице Сайнса и Пиастри «срубили друг другу головы», поднялся на четвертое место. Далее в неторопливой манере пилот «Ред Булл» по очереди изящно прошел Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера и своего напарника Серхио Переса, потратив на всех вместе 17 кругов. Итогом стало первое место Ферстаппена с отрывом в 22 секунды.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Reuters

Доминирование Ферстаппена спадет после летнего перерыва

Несмотря на то что бесконечные успехи Ферстаппена и «Ред Булл» давно поставили крест на чемпионской интриге, говорить о том, что подобное зрелище ждет нас до самого конца сезона, преждевременно. Именно в последних «Гран-при» перед летними каникулами серии наметилась тенденция к определенной усталости «быков» от заданного ими же сумасшедшего темпа. Сначала Льюис Хэмилтон смог на мастерстве одолеть Ферстаппена в квалификации на пилотажном Хунгароринге, а уже в Бельгии ему удалось забрать под клетчатым флагом лучший круг. И кажущиеся сейчас незначительными поражения «Ред Булл» будут лишь копиться со временем на фоне прибавляющих конкурентов.

Определенные «проблески», особенно на быстрых треках, демонстрирует и «Феррари». Ближе к середине сезона звание «открытия года» у «Астон Мартин» довольно неожиданно отобрал «Макларен», хотя и команда Алонсо, несмотря на заметный спад, продолжает финишировать в топ-10. Пускай все реже в ее верхней части. Наконец, сюрпризом по-прежнему остается «Альпин», сегодня попрощавшийся в полном составе со своим руководством во главе с Отмаром Сафнауэром. Станет ли кардинальная смена курса, с которой так частят французы, импульсом к новым победам или казавшийся амбициозным проект на самом деле является пшиком? Ответить на эти вопросы можно будет в конце августа после возобновления чемпионата в голландском Зандворте, куда все перечисленные команды приедут, проведя работу над ошибками первой половины сезона.

А пока впереди у Ферстаппена личный и от этого еще более желанный рекорд в 9 побед подряд, которых за более чем 70 лет чемпионата «Формулы-1» удавались достичь лишь другому «золотому мальчику» из «Ред Булл» — Себастьяну Феттелю. И у себя на родине в Нидерландах Ферстаппен обязательно сделает все возможное, чтобы встать на одну ступеньку с легендарным чемпионом.