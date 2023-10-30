Провал Переса и прорыв Норриса. Что творилось на гонке в Мексике

Пока Ферстаппен ехал к победе, за его спиной разворачивались драматические события.

«Гран-при Мексики»

1. Ферстаппен (Red Bull) — 2:02.30,814

2. Хэмилтон (Mercedes) — 13,875

3. Леклер (Ferrari) — 23,124

4. Сайнс (Ferrari) — 27,154

5. Норрис (McLaren) — 33,266

6. Расселл (Mercedes) — 41,020

7. Риккардо (AlphaTauri) — 41,570

8. Пиастри (McLaren) — 43,104

9. Элбон (Williams) — 48,573

10. Окон (Alpine) — 62,879

11. Гасли (Alpine) — 66,208

12. Цунода (AlphaTauri) — 78,982

13. Хюлкенберг (Haas) — 80,309

14. Чжоу (Alfa Romeo) — 81,676

15. Боттас (Alfa Romeo) — 85,597

«Формула-1» преодолела экватор своего американского турне и неумолимо приближается к финалу одного из самых предсказуемых сезонов в истории. На состоявшемся «Гран-при Мексики» тоже обошлось без сенсаций — в воскресенье Макс Ферстаппен традиционно не стал никому уступать, пока за его «Ред Булл» сражались, прорывались и зрелищно били машины остальные гонщики.

«Феррари» — первая команда по мастерству пилотов

После победного дубля «Феррари» в квалификации соперники силились найти объяснение внезапному успеху «красных» вплоть до самого начала гонки. Скудерия не относилась к фаворитам этапа от слова «совсем» и по раскладам должна была побороться максимум за 3-4-е ряды на старте, но вместо этого в субботу оказалась недосягаемой не только для ближайших конкурентов из «Мерседес» и «Макларен», а заодно и обоих «Ред Булл». Результат стал сюрпризом в том числе для самих Шарля Леклера и приехавшего следом Карлоса Сайнса, которые в интервью с журналистами после сессии разве что неловко улыбались.

Безусловную роль в мини-сенсации уик-энда сыграл Ландо Норрис, нелепо выбывший из борьбы уже после первого сегмента квалификации. На свою попытку Ландо выехал под занавес сессии и не смог показать быстрое время из-за желтых флагов после разворота Фернандо Алонсо. В результате пилот «Макларен», который вполне претендовал не просто на первые стартовые ряды, но и серьезное сражение с Ферстаппеном в гонке, был вынужден в воскресенье растратить весь темп на прорыв с семнадцатого на пятое место.

Тем временем достижение «Феррари» объясняется весьма просто — итальянская команда обладает на данный момент самыми мастеровитыми пилотами в пелотоне, чьи способности нивелируются исключительно слабейшей из всех топов машиной и местами собственной нестабильностью (как правило, у Леклера). Подтверждением этого тезиса стал перформанс Леклера и Сайнса уже в гонке, где обоим удалось по-настоящему выжать максимум на неудобной для своих болидов трассе.

Ожидаемо пропустив вперед Ферстаппена на первом и повторном стартах, «ферраристы» тем не менее практически сдержали два превосходивших их по скорости «Мерседеса». И если Льюис Хэмилтон на пути ко второму месту все же объехал Леклера по обочине, то Джордж Расселл, несмотря на преимущество медиума, так и не прошел оборонявшегося до последнего Сайнса. В схватке с испанцем Расселл к тому же порядком износил резину и заодно пропустил вперед Норриса, из-за чего «Мерседес» вместо потенциального двойного подиума, наоборот, недосчитался очков. Возможно, тех самых, что окажутся решающими в битве с «Феррари» за второе место Кубка конструкторов.

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес выбыл из гонки после первого круга. Фото Reuters

Триумф аутсайдеров

Наравне с выступлением «Феррари» другими значимыми событиями «Гран-при Мексики» стали очередная драма Серхио Переса, а также неожиданно высокие результаты аутсайдеров на протяжении всех выходных.

В случае с напарником Ферстаппена можно говорить лишь о тотальном невезении Чеко на домашнем этапе, правда, не без доли усилий самого мексиканца. После не лучшей квалификации в гонке Перес догнал обладателя поула Леклера уже к первому повороту благодаря хорошему слип-стриму на длинной стартовой прямой. Однако дальше из-за рвения Серхио, надеявшегося объехать «Феррари» по внешней, образовался классический «сэндвич» из машин мексиканца, Леклера и опережавшего обоих Ферстаппена. В результате из двух «Ред Булл» Шарль выбрал отвернуть в Переса, тем самым избегая еще большего завала, который обязательно случился бы, если бы он подсек первым Макса. Как итог, болид Переса получил повреждения несовместимые с дальнейшим участием в гонке, а победа на родном «Гран-при» осталась мечтой до следующего сезона. Если не навсегда, ведь на фоне нового провала второго номера «Ред Булл» серьезную заявку на его место удалось сделать Даниэлю Риккардо.

Нынешний «Гран-при Мексики» в целом удивил сильными выступлениями команд из второй десятки пелотона. Например, Алекс Албон поражал временами на уровне лидирующего Ферстаппена в практиках и не пробился в третий сегмент квалификации только из-за неоднозначного решения судей, хотя в воскресенье все равно героически «выцарапал» для «Уильямса» очки. Также разъездилась забытая всеми «Альфа Ромео», попавшая в десятку на старте, но, наоборот, не справившаяся в гонке. И, наконец, продолжили набирать скорость в «Альфа Таури», а уже упомянутый Риккардо оформил пока что лучший для команды финиш в сезоне. При этом Дэн едва не обошел на последних кругах пришедшего шестым Джорджа Расселла, растерявшего темп на «убитых» после борьбы с Сайнсом шинах. Это ли не заявка на повышение в «Ред Булл» в следующем сезоне?