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27 октября, 08:00

Мексиканская дуэль. Прикажут ли Ферстаппену проиграть Пересу?

Эрик Расулев
Корреспондент отдела спорта
Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Фото Global Look Press
Серхио Перес.
Фото Global Look Press
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«Ред Булл» в предвкушении победного дубля на родине Чеко.

После непредсказуемого финиша «Гран-при США» статус-кво в текущем сезоне по сути «застыл» еще на один этап. Макс Ферстаппен все там же, на вершине с оформленным личным титулом, второе место Серхио Переса стало чуть безопаснее после дисквалификации Льюиса Хэмилтона в Остине, а в Кубке конструкторов за спиной у досрочного чемпиона «Ред Булл» продолжается клинч «Мерседес», «Феррари» и «Макларен» за вторую строчку. Попробуют ли лидеры все же преподнести сюрприз в ближайшие выходные на трассе в Мехико?

Прощальный подарок для Переса

Трек имени братьев Родригес считался вотчиной «Ред Булл» даже в те годы, когда «быки», мягко говоря, не участвовали в борьбе за чемпионство. С момента возвращения мексиканского «Гран-при» в календарь «королевской серии» в 2015-м Макс стал уже рекордсменом по победам на местном автодроме и с колоссальной вероятностью одержит здесь свою пятую викторию в ближайший уик-энд. Гораздо хуже своего напарника в родной для себя Мексике выступал Серхио Перес, не поднимавшийся на домашнем этапе выше третьего места. Победа перед своими болельщиками, безусловно, остается верхом мечтаний для Чеко и, похоже, что в этот раз ему представиться последний шанс добиться своего.

Над будущими выступлениями Переса за самую конкурентную команду пелотона продолжают сгущаться тучи, а на неделе между гонками в США и Мексике в СМИ просочилась информация, что «Ред Булл» вел переговоры с Ландо Норрисом о контракте на 2024 год. Гонщик «Макларен» в итоге ответил отказом, но у Кристиана Хорнера и Гельмута Марко остаются как минимум две опции вместо Переса в лице Даниэля Риккардо и Лиама Лоусона. Правда, невезучий и пока не впечатляющий Дэн, равно как и Лиам, который может пойти в старшей команде по пути Пьера Гасли и Алекса Албона, не выдержавших давление, объективно выглядят слабее даже нынешнего Переса. К тому же мексиканец имеет на руках контракт с «Ред Булл» еще на сезон, что в случае разрыва повлечет за собой неминуемую выплату неустойки.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен одержал победу в США. Хэмилтона дисквалифицировали

В действиях «Ред Булл» за пределами трека всегда присутствует много хаотики, поэтому даже несмотря на логичный расклад Перес все равно может оказаться без места в команде уже в конце этого сезона. Вместе с тем в интересах «быков» может быть и помощь Чеко с долгожданной победой на домашнем «Гран-при». Ферстаппен уже взял все необходимые награды и наштамповал самые немыслимые рекорды в этом сезоне, поэтому его вполне могут попросить уступить напарнику в случае, если оба будут ехать примерно в одинаковом темпе. Насколько согласится на это сам Макс, конечно, уже другой вопрос. Зато победа в Мехико практически гарантирует Пересу второе место по итогам чемпионата и, возможно, спасет Ферстаппена... от разъяренных мексиканских болельщиков, которые уже освистали нидерландца на награждении в США. Поэтому на уик-энд в Мексике «Ред Булл» выделил своему лидеру двух телохранителей.

Серхио Перес.
Фото Global Look Press

«Мерседес» против «Макларен». «Феррари» в роли догоняющих

Места вслед за доминирующими в сезоне и конкретно на мексиканской трассе болидами «Ред Булл» закономерно должны поделить между собой «Мерседес» и «Макларен». Особенно интригующим будет выглядеть поведение «Мерседес», чье обновленное днище в США дало значительную прибавку в темпе на машине Хэмилтона. Именно в Мексике станет ясно, удалось ли «трехлучевым» действительно улучшить машину или новинка смогла работать только при условии низкого дорожного просвета, из-за которого у болида в итоге сточилась необходимая по правилам планка, а Льюис получил дисквалификацию.

Аутсайдером в споре трех команд пока традиционно выглядит «Феррари», чьи моторы редко показывали хороший перформанс в условиях мексиканского высокогорья, а вкупе с нестабильным расходом резины на актуальном шасси итальянцы вовсе рискуют выпасть из борьбы.

Серхио Перес. «Мерседес» поборется с «Макларен» и «Феррари» за второе место. Перес — за место в «Формуле-1»

Расписание «Гран-при Мексики»
27 октября
21.30 — свободная практика
28 октября
01.00 — свободная практика
20.30 — свободная практика
29 октября
00.00 — квалификация
23.00 — гонка
Автодром братьев Родригес
Длина круга — 4304 м
Количество кругов — 71
Дистанция гонки — 305,354 км

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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