«Ред Булл» оформил досрочный Кубок конструкторов. Это случилось за шесть гонок до конца сезона

Личный титул Ферстаппена — вопрос ближайших этапов.

Гран-при Японии

1. Ферстаппен (Red Bull) — 1:30.58.421

2. Норрис (McLaren) — 19,387

3. Пиастри (McLaren) — 36,494

4. Леклер (Ferrari) — 43,998

5. Хэмилтон (Mercedes) — 49,376

6. Сайнс (Ferrari) — 50,221

7. Расселл (Mercedes) — 57,659

8. Алонсо (Aston Martin) — 74,725

9. Окон (Alpine) — 79,678

10. Гасли (Alpine) — 83,155

11. Лоусон (AlphaTauri) — 1 круг

12. Цунода (AlphaTauri) — 1 круг

13. Чжоу (Alfa Romeo) — 1 круг

14. Хюлкенберг (Haas) — 1 круг

15. Магнуссен (Haas) — 1 круг

После короткой «передышки» в Сингапуре команда Макса Ферстаппена вернулась на вершину «Формулы-1», вновь не оставив ни единого шанса соперникам. Впрочем, говорить о какой-либо конкуренции с «Ред Булл» в нынешнем сезоне уже давно кажется абсурдным. Особенно после гонки в Японии, где «быки» стали досрочными чемпионами этого года среди команд.

Машина «Ред Булл» — уникальна, но Ферстаппен впечатляет не меньше

«Какую же ракету мы построили!» — прокомментировал возвращение на победную колею Макс Ферстаппен после финиша. Творение главного конструктора «Ред Булл» Эдриана Ньюи с индексом RB19 стало лучшей машиной в истории «Формулы-1», а поставленные на нем рекорды, возможно, не побьют никогда. Выигранный «энергетиками» за семь этапов до финала сезона Кубок конструкторов кажется на этом фоне лишь комплиментом, пускай и ценным.

Фото Reuters

Тем не менее, сколько бы ни превозносилась роль техники в автоспорте, достижения уровня «Ред Булл» Ферстаппена, «Мерседеса» Хэмилтона или «Феррари» Шумахера априори являются сочетанием двух факторов — собственно идеальной (почти, если не вспоминать про Сингапур) машины и идеально подходящего ей пилота. Поэтому бесконечные победы «Ред Булл» держатся именно на тандеме великолепного болида и такой же формы Макса, который им управляет.

Что было, если бы в данной формуле отсутствовал Ферстаппен, наглядно показывает пример его же напарника. Серхио Перес способен выжимать из RB19 всю мощь только на отдельных трассах, а в основном едва пользуется половиной возможностей своего «космолета». И гонка в Судзуке, где Чеко дважды въехал в соперников, чтобы вернуться на трассу с отставанием в 26 кругов, а затем повторно «капитулировать» в боксах, не оставила никаких иллюзий в этом плане.

«Астон Мартин» — «скормили львам»

Списанный со счетов в начале сезона «Макларен» во второй половине все увереннее преображается в лидера остального пелотона. На «Гран-при Японии» оранжевые заехали на подиум в полном составе, что особенно ценно на столь требовательной трассе, как Судзука. Кроме того, на старте Ландо Норрис и новичок чемпионата Оскар Пиастри даже устроили небольшой прессинг замешкавшемуся Ферстаппену.

Фото Reuters

Не менее заметен прогресс «Феррари», который в реалиях помпезной итальянской конюшни и ее непримиримых тиффози может показаться мизерным. Однако болиды Скудерии научились ехать на чем-то более мягком, чем хард-компаунд, и стали заметно гибче в стратегии, которая раньше сводилась к хаотичным решениям и последующим шуткам в сторону инженеров «Феррари». В Японии красные болиды уверенно навязали борьбу «Мерседес» и едва не прошли их обеими машинами — для обгона Льюиса Хэмилтона Карлосу Сайнсу не хватило примерно пары кругов. Правда, Льюис ехал с повреждениями после контакта с Пересом, а Джордж Расселл с трудом дотягивал гонку на одном пит-стопе. Именно путаница с указаниями и в целом неуместная стратегия от командного мостика стала приговором для обоих пилотов «Мерседес».

Последний прогресс «Макларена» и «Феррари», а также стабильная скорость «Мерседеса», окончательно задвинули куда-то на границу топ-10 «Астон Мартин», казавшийся открытием года и сказкой со счастливым концом для Фернандо Алонсо. Непонятное состояние Ланса Стролла, который сначала шутит об уходе в теннис, а потом разбивает под списание свой болид, и критика на грани истерики от Алонсо на последних «Гран-при», похоже, добивает сезон команды. Во всяком случае вслед за бронзой личного зачета от «Астон Мартин» начинает уплывать даже четвертое место в Кубке конструкторов. «Вы скормили меня львам!» — сказал Фернандо по радио, когда сегодня команда ошиблась со стратегией и испанца начали обгонять те самые «Макларен», «Феррари» и «Мерседес» на более свежих шинах. И этот крик души двукратного чемпиона мира, как нельзя лучше, описывает происходящее с конюшней Лоренса Стролла.