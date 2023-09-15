Хельмут Марко связал гоночные проблемы Серхио Переса с его национальностью.

«Ред Булл» сейчас безусловный лидер современной «Формулы-1». Австрийцы постепенно выходят на уровень доминирования, сравнимый с «Мерседес» образца десятых годов. Речи больше не идет о борьбе за чемпионство или Кубок конструкторов. Для других пилотов и команд есть отдельный чемпионат, в то время как производитель энергетиков выступает в своей собственной лиге. Однако даже внутри самого «Ред Булл» заметно неравенство. Пока Макс Ферстаппен побеждает в одном «Гран-при» за другим, Серхио Пересу не удается добиться стабильности. Машины у пилотов практически идентичные, так что спортивный советник команды Хельмут Марко нашел нестандартное объяснение проблем Серхио — его мексиканское происхождение.

Фото Global Look Press

Зов мексиканской крови

Нельзя не признать — у Серхио Переса проблемы. Пусть второе место в чемпионате он все-таки скорее сохранит, трудно игнорировать то, как после яркого старта сезона мексиканец увяз в посредственных результатах. Регулярные провалы в квалификациях, аварии, пять гонок подряд вне очковой зоны... Понятно, что Ферстаппен — явление в спорте, но отставание в 145 очков заставляет задуматься — тот ли человек сидит в кабине второго болида «Ред Булл». Разница между Фестаппеном и Пересом настолько велика, что даже возникли разговоры о том, что для Серхио собрали машину послабее. Эти слухи решил развеять спортивный советник «Ред Булл», бывший пилот «Формулы-1» Хельмут Марко. «Надо помнить, что он — южноамериканец, поэтому не так сосредоточен, как Макс Ферстаппен или в прошлом Себастьян Феттель», — сказал Марко журналистам после «Гран-при Италии».

При цитировании высказывания Хельмута многие упустили, что австрийский функционер вообще-то похвалил Переса, который несмотря на неудачную квалификацию взял серебро, и отметил его отличные гоночные качества, а также развеял мифы, что Серхио готовят замену или же потребуют от него пересмотра контракта с понижением зарплаты. «Обогнать трех соперников, Джорджа Расселла и пилотов «Феррари», было непросто, так как они быстрее на прямых, — добавил Марко. — В гонке он все сделал правильно. Впереди треки вроде Сингапура, где он уже побеждал — они должны подойти ему лучше». То есть интервью советника «Ред Булл» искрило позитивом, однако гоночная общественность сделала акцент именно на расистских намеках. И надо признать, что имела на это право, ведь Марко не в первый раз отмечает взаимосвязь между успехами Переса на трассе и его мексиканской кровью.

Фото Global Look Press

Расистский подход Марко может повлиять на будущее Переса в «Ред Булл»

«У него как у южноамериканца обычно много взлетов и падений», — заявлял специалист в интервью немецкому Sky летом после очередной аварии Серхио. Ранее в беседе все с тем же Sky Хельмут рассказывал о том, как гонщики переживают ракетный удар по Джидде во время уик-энда «Формулы-1» в Саудовской Аравии в 2022 году. «Макс чуть спокойнее, — отметил Марко. — А вот Перес немного нервничает, но он живет в Мехико, и там ненамного безопаснее, на самом деле». Неудивительно, что очередной подобный пассаж ему уже не простили. Первыми отреагировали в руководстве домашнего для Серхио «Гран-при Мехико». Пресс-служба гонки выразила поддержку пилоту и сообщила о недопустимости подобного отношения в спорте. Жестче была позиция Международной федерации автоспорта. ФИА направила в адрес Хельмута официальное предупреждение. Последующие нарушения этических норм могут привести к санкциям.

«Мы подтверждаем, что Хельмут Марко получил письменное предупреждение. Также ему напомнили об обязанностях как публичной фигуры в соответствии с Кодексом этики ФИА», — говорится в заявлении автоспортивной организации. Не остались в стороне и конкуренты. Первым выступил ожидаемо Льюис Хэмилтон. Мало того что для британца любой повод пнуть «Ред Булл» — как хлеб с маслом, так еще и речь про столь важную для темнокожего чемпиона мира тему расизма. «То, что он сказал, абсолютно неприемлемо. Это не те слова, за которые ты можешь просто извиниться, и все в порядке. Нужно сделать больше. Обычно таких людей убирают или по меньшей мере заявляют, что не поддерживают подобное», — поделился мыслями Льюис. Ироничнее был руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер. Он обратил внимание на занимательную географию от Хельмута Марко.

Напомним, что Марко назвал мексиканского гонщика «южноамериканцем». Надо ли вам говорить, где находится Мексика? Впрочем, на публике «Ред Булл» предпочел не устраивать разборки. Хельмут извинился перед Пересом и пытался оправдывать свои слова тем, что его не так поняли, а фразу вырвали из контекста. Серхио в свою очередь отметил, что и не обратил на интервью Марко внимания, тем более что функционеру уже 80 лет. Впрочем, наверняка о расизме вспомнят, когда будут обсуждать контракт. Перес в «Ред Булл» пока только до конца сезона, а дальше Хельмут открыто говорит о желании пригласить пилота «Макларен» Ландо Норриса.