«Ред Булл» и Ферстаппена ждут испытания правилами и сауной. На кону досрочный Кубок конструкторов

Первый трофей сезона почти в кармане.

Предстоящий «Гран-при Сингапура» может принести Максу Ферстаппену уже 11-ю победу кряду, и все это в рамках одного сезона! Правда, своим уникальным достижением Макс вряд ли удивит Тото Вольффа, заявившего недавно, что все рекорды (конечно, если их не ставит Льюис Хэмилтон) нужны лишь для «Википедии».

Острословию шефа «Мерседес» остается лишь пожелать не иссякать как можно дольше, учитывая, сколько еще поводов ждет впереди. Особенно когда «Ред Булл» досрочно выиграет командный зачет (Кубок конструкторов) нынешнего чемпионата, где его единственным математическим конкурентом является именно коллектив Вольффа. К слову, при определенных раскладах это может случиться как раз в ближайшие выходные.

Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

Провал «Мерседес» и собственный дубль гарантируют победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов

Дубль «быков» в Монце, во многом «подаренный» Карлосом Сайнсом, приблизил команду Макса Ферстаппена вплотную к Кубку конструкторов сезона-2023. Теперь, чтобы оформить главный командный трофей заранее, «Ред Булл» не придется бороться до самого последнего этапа. Более того, австро-британской конюшне по силам сделать это по ходу предстоящего азиатского турне «Формулы-1» в Сингапуре, Японии и Катаре.

Для досрочного триумфа уже в Сингапуре кроме собственного безукоризненного выступления «Ред Булл» следует надеяться на неудачу «Мерседес» — своего последнего и по большому счету теоретического конкурента в споре за трофей. Первое и второе места Ферстаппена и Серхио Переса плюс лучший круг против одного зачетного балла у «Мерседес» либо просто дубль «Ред Булл», но при нуле у «Мерседес» — так выглядит чемпионский расчет для «Гран-при Сингапура».

Если брать во внимание высокую аварийность городского трека «Марина-Бэй» и тенденцию «Мерседес» квалифицироваться в середине первой десятки — там, где на старте самая толчея, — то определенный шанс на двойной сход «Мерседес» в это воскресенье есть. Впрочем, с наибольшей вероятностью формальность с Кубком конструкторов для «Ред Булл» все же перенесется на более поздние гонки. Ведь из-за ряда факторов в Сингапуре может не заладиться и у самих фаворитов.

Фото Global Look Press

Новые правила могут «подрезать» крылья болиду Ферстаппена

Пожалуй, главной новостью накануне «Гран-при» стали изменения в конфигурации сингапурской местной трассы. За счет «выпрямления» сектора с несколькими медленными поворотами «Марина-Бэй» укоротилась и стала значительно быстрее, чем при прежней схеме. Кому из команд новый лейаут принесет преимущество и принесет ли, пока сложно судить. Болид «Ред Булл», как показала добрая половина сезона, способен справляться как с быстрыми, так и техничными треками, а похожий трюк организаторов на «Гран-при Испании» (где в угоду зрелищности автодрому поменяли профиль последнего поворота) никаких сенсаций не принес.

Более серьезным вызовом для доминирующей машины Ферстаппена выглядит последняя директива ФИА, направленная на борьбу со сверхгибкостью антикрыльев. До сих пор достоверно неизвестно ни об одной претензии к «Ред Булл» по этому поводу, но Тото Вольфф успел отличиться и здесь. Вдобавок к подозрениям соперника в махинациях Вольфф предположил, что новое правило накинет Ферстаппену до половины секунды на круге. На деле директива всего лишь подразумевает усиление контроля за конструкциями антикрыльев, а значит, догадки руководства формульного «Мерседес», мягко говоря, преувеличены. К тому же слухи об аналогичных проблемах ходили и вокруг болида «трехлучевых».

Пока же главным дискомфортом, который совершенно точно случится с Максом Ферстаппеном и всем остальным пелотоном в Сингапуре, станет жара, превращающая каждую гонку в испытание сауной.

«Марина-Бэй»

Длина круга — 4928 метров

Количество кругов — 63 круга

Дистанция гонки — 310,327 км



Расписание «Гран-при Сингапура»

15 сентября

12.30 — первая практика

16.00 — вторая практика

16 сентября

12.30 — третья практика

16.00 — квалификация

17 сентября

15.00 — гонка