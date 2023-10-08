26-летний голландец гарантировал себе чемпионство за шесть гонок до финиша сезона.

Голландский пилот Макс Ферстаппен финишировал вторым в спринте «Гран-при Катара» и досрочно завоевал чемпионский титул в сезоне 2023 года. Гонщик «Ред Булл» уступил в субботу Оскару Пиастри из «Макларена», однако отрыв лидера общего зачета от идущего вторым Серхио Переса теперь составляет 184 очка, которые невозможно ликвидировать за оставшиеся шесть гонок. Теоретически Макс мог бы уйти в отпуск за полтора месяца до завершения чемпионата. С одной стороны — радостно за гонщика, который в 26 лет сумел завоевать третий в карьере титул (лучшие или схожие результаты в истории были только у десяти спортсменов). С другой — тревожно за «королевскую серию», которая теряет болельщиков из-за одного из самых неконкурентных сезонов в истории.

Позади 16 с половиной этапов, а Ферстаппен не сумел победить только трижды. Такого в «Формуле-1» не было с 2002 года, когда Михаэль Шумахер тоже сумел гарантировать себе победу за шесть «Гран-при» до завершения чемпионата (правда, тогда в сезоне было 17 гонок, а сейчас — 22, не считая спринтерских). Три титула в карьере позволили Максу оказаться в великолепной компании трехкратных чемпионов — рядом с Джеком Брэбхэмом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике, Айртоном Сенной и Джеки Стюартом. Успешнее только Ален Прост и Себастьян Феттель (по четыре трофея), а также Хуан Мануэль Фанхио (5), Михаэль Шумахер (7) и Льюис Хэмилтон (7). Фанхио, Шумахер, Феттель и Хэмилтон, подобно голландцу, выигрывали по три титула подряд.

Самый выдающийся гонщик в истории?

В общем-то, исторические достижения впечатляют. Но статистика — единственное, чем могут сейчас утешить себя фанаты «королевской серии». Поскольку оставшиеся в нынешнем сезоне шесть гонок лишены главного, что есть в спорте — чемпионской интриги. «Разумеется, хотелось бы видеть в «Формуле-1» больше конкуренции, но мне не нужно соперничество с другой командой или напарником, чтобы максимально выкладываться, — заявил Макс на чемпионской пресс-конференции в Катаре. — Я сам на себя оказываю прессинг и всегда стараюсь делать все, что в моих силах, стараюсь подготовиться к гонке как можно лучше. Именно это мне нравится, и это единственное, на что я обращаю внимание».

Ну и, разумеется, главная дискуссия, которая всегда разворачивается в автогонках в ситуации безусловного доминирования одной из «конюшен» — о роли спортивных навыков чемпиона и технического превосходства его машины перед конкурентами. «Макс — самый конкурентоспособный гонщик из всех, кого я когда-либо встречал, — заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. — Решимость, страсть и целеустремленность, с которой он пилотирует, ставят его в один ряд с лучшими гонщиками за всю историю спорта. Мы видели множество побед Себастьяна Феттеля, но в этом году Макс выступал на другом уровне. Ему только 26 лет, и он продолжает становиться все лучше. Ферстаппен — выдающийся гонщик».

«Титул этого года — лучший, — вторит своему боссу Макс. — Первый трофей был самым эмоциональным, поскольку именно в тот момент исполнилась моя мечта. Но сейчася провожу свой самый успешный сезон. Победы следуют одна за другой, машина сама по себе великолепна. Этим титулом я горжусь больше всего, поскольку показываю стабильные результаты. Просто невероятно чувствовать себя трехкратным чемпионом мира. Мы продолжим атаковать и дальше и будем стремиться к еще большему». Команда «Ред Булл», напомню, оформила победу в чемпионате конструкторов еще две недели назад на «Гран-при Японии», уничтожив эту интригу более чем за два месяца до завершения сезона.

Болид Макса Ферстаппена. Фото Global Look Press

Макса не волнует историческое наследие

Всего три года назад Макс воспринимался публикой как дерзкий юниор, бросивший вызов доминированию Льюиса Хэмилтона, которого многие недолюбливали за его надменность и любовь к внешним эффектам. Однако теперь ситуация развернулась на 180 градусов — многим кажется, что слишком успешные вступления Ферстаппена убивают самую престижную гоночную серию. И главный вопрос — как долго у «Ред Булл» и его первого пилота не будет достойной конкуренции в пелетоне. Есть большое подозрение, что австрийская конюшня сможет доминировать еще минимум два сезона — ведь принципиально другие моторы, требующие кардинальной переделки машин, появятся в «Формуле-1» только в 2026 году.

В такой ситуации Максу, возможно, придется черпать стимул для побед в самом себе либо «работать на наследие», ради того, чтобы стать GOAT — величайшим из великих. Для этого у голландца есть еще минимум десять лет карьеры, так что шансы опередить по количеству титулов Шумахера и Хэмилтона у него очень высоки. «Сколько еще титулов я смогу выиграть? Это во многом зависит от машины, — честно признается Ферстаппен. — Я уже много лет провел в «Формуле-1», но по-прежнему молод. Мне предстоит провести еще несколько лет в чемпионате, когда я еще сохраню возможность работать в полную силу. Честно говоря, новые титулы в большей степени зависят от того, как долго я еще захочу выступать. Это зависит от множества факторов, от того, как будут складываться несколько следующих гонок и несколько следующих лет».

Макс Ферстапен и Льюис Хэмилтон. Фото Global Look Press

«Конечно, я хочу одержать как можно больше побед, — говорит голландец о соперничестве за количество титулов с самыми легендарными чемпионами в истории. — Между вторым и третьим местами в рейтинге очень большой разрыв. Поэтому надеюсь, что мне за карьеру удастся оказаться где-то между Феттелем и Шумахером. Это было бы здорово. Но я выступаю в «Формуле-1» не ради того, чтобы оставить какое-то наследие. Я здесь для того, чтобы побеждать, чтобы добиться максимально возможных результатов. Для меня это важнее, чем оставить какое-то наследие. Конечно, наступит время, когда я перестану побеждать, но если я буду бороться за позиции в середине второй десятки, то, пожалуй, это не доставит удовольствия».