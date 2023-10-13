Бывшего босса «Формулы-1» осудили за мошенничество. Он присвоил активы на 500 миллионов долларов

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Сага с судебными разбирательствами против экс-главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна завершилась. 92-летний бизнесмен приговорен к условному тюремному заключению после того, как признал себя виновным в мошенничестве. Долгое время он пытался выставить себя жертвой необоснованных претензий, однако в итоге пошел на сделку со следствием. Британец согласился с тем, что предоставил в налоговую службу ложные сведения. Суммарно Берни не задекларировал активы почти на 500 миллионов долларов. В результате он обязался выплатить налоговой службе Великобритании все долги и получил два года условно.
В июле прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала обвинение в мошенничестве против Бернарда Чарльза Экклстоуна. Интерес властей знаменитый автоспортивный менеджер вызвал еще в 2015 году, когда суд Лондона рассматривал иск британского налоговой службы против экс-президента «Формулы-1». Последняя утверждала, что Берни не задекларировал доходы на сумму, превышающую 400 миллионов фунтов стерлингов, в трастах в Сингапуре. Экклстоун долго называл обвинения в свой адрес глупостью и настаивал на своей невиновности. И британское правосудие долго не могло подобраться к Берни. С мертвой точки дело сдвинулось только летом 2022-го. В августе прошлого года он с супругой даже посетил суд в Вестминстере, где прошли предварительные слушания, однако снова отказался признавать вину.
По ходу разбирательства Экклстоуну задавали вопросы о трастах, базирующихся за границей, однако ничего конкретного предъявить так и не смогли. В итоге Берни освободили без залога, а он посетил «Гран-при» в Сан-Паулу. Это было первое появление спортивного функционера на этапах «Формулы-1» с лета 2019 года. Более того, Экклстоун не просто купил билеты в ложу, а показался в паддоке и общался с представителями разных команд и пилотами, всем видом излучая уверенность в завтрашнем дне. Тем удивительнее, что в этот четверг обладатель состояния в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов изменил свои показания и признал себя виновным. В результате Экклстоуна приговорили к условному тюремному заключению на 17 месяцев с отсрочкой на два года. От реальной тюрьмы Берни спас только возраст — суд не счел нужным отправлять в места лишения свободы 92-летнего старика.
Хотя Экклстоун старик скорее по паспорту, но точно не в душе. Чувствует он себя отлично и живет молодо. У него родился сын, когда Берни было 89 лет. Для сравнения, его первой дочери Деборе в этот момент уже исполнилось 65, и у нее были внуки. Его нынешней супруге Фабиане Флози — 45, и она говорит, что искренне любит мужа. И с его финансовым положением брак никак не связан. Впрочем, паре придется немного ужать свои расходы, ведь помимо условного срока Берни также заключил гражданское соглашение о выплате 803 миллионов долларов в счет средств, которые он задолжал налоговой службе Великобритании в течение 18 лет. «Экклстоун не совсем ясно представлял, как структурировано право собственности на рассматриваемые счета, — цитирует Sky News прокурора Ричарда Райта. — Поэтому он не знал, несет ли компания ответственность за уплату налогов, процентов или штрафов в отношении сумм, проходящих через личные счета».
Продолжение расследования грозило для Берни неприятными последствиями, так что желание в почтенном возрасте решить вопрос мирно объяснимо. Тем более что Экклстоун отлично знает, что такое претензии со стороны государства. Ранее он уже подвергался судебному разбирательству по делу о взяточничестве, в Германии в период с 2012 по 2014 год. В тот раз менеджер отделался денежными потерями — выплатил компенсацию в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, так и не признав вины. Из мира «Формулы-1» Берни, возглавлявший королевские автогонки почти четыре десятилетия, ушел в 2017 году, когда серия была продана новому владельцу — Liberty Media. Экклстоуна перевели на консультативную роль почетного президента, однако в 2020-м запретили посещать соревнования из-за расистского скандала. Берни заявил, что «черные иногда выглядят гораздо большими расистами, чем белые».
Последним же ярким высказыванием эпатажного бизнесмена стала публичная поддержка Президента России. Берни в июне 2022 года спросили, готов ли он до сих пор пожертвовать своей жизнью ради Путина — об этом он впервые сказал еще в 2019-м. И спустя три года мнения не поменял. «Я по-прежнему готов заслонить Владимира Путина от пули. Он первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что делает лучше для России», — сказал он в ходе шоу Good Morning Britain. C 2014 года Экклстоун часто встречался с руководством России по поводу проекта «Гран-при России» в Сочи. Однако нынешние обвинения с тем периодом работы босса королевской серии, видимо, не связаны.