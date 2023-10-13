Бывшего босса «Формулы-1» осудили за мошенничество. Он присвоил активы на 500 миллионов долларов

Берни Экклстоуну не дают насладиться отдыхом на пенсии.

Сага с судебными разбирательствами против экс-главы «Формулы-1» Берни Экклстоуна завершилась. 92-летний бизнесмен приговорен к условному тюремному заключению после того, как признал себя виновным в мошенничестве. Долгое время он пытался выставить себя жертвой необоснованных претензий, однако в итоге пошел на сделку со следствием. Британец согласился с тем, что предоставил в налоговую службу ложные сведения. Суммарно Берни не задекларировал активы почти на 500 миллионов долларов. В результате он обязался выплатить налоговой службе Великобритании все долги и получил два года условно.

Спрятал доходы от налоговиков

В июле прошлого года Королевская прокуратура Великобритании санкционировала обвинение в мошенничестве против Бернарда Чарльза Экклстоуна. Интерес властей знаменитый автоспортивный менеджер вызвал еще в 2015 году, когда суд Лондона рассматривал иск британского налоговой службы против экс-президента «Формулы-1». Последняя утверждала, что Берни не задекларировал доходы на сумму, превышающую 400 миллионов фунтов стерлингов, в трастах в Сингапуре. Экклстоун долго называл обвинения в свой адрес глупостью и настаивал на своей невиновности. И британское правосудие долго не могло подобраться к Берни. С мертвой точки дело сдвинулось только летом 2022-го. В августе прошлого года он с супругой даже посетил суд в Вестминстере, где прошли предварительные слушания, однако снова отказался признавать вину.

По ходу разбирательства Экклстоуну задавали вопросы о трастах, базирующихся за границей, однако ничего конкретного предъявить так и не смогли. В итоге Берни освободили без залога, а он посетил «Гран-при» в Сан-Паулу. Это было первое появление спортивного функционера на этапах «Формулы-1» с лета 2019 года. Более того, Экклстоун не просто купил билеты в ложу, а показался в паддоке и общался с представителями разных команд и пилотами, всем видом излучая уверенность в завтрашнем дне. Тем удивительнее, что в этот четверг обладатель состояния в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов изменил свои показания и признал себя виновным. В результате Экклстоуна приговорили к условному тюремному заключению на 17 месяцев с отсрочкой на два года. От реальной тюрьмы Берни спас только возраст — суд не счел нужным отправлять в места лишения свободы 92-летнего старика.

Фото Global Look Press

Называл черных большими расистами, чем белые

Хотя Экклстоун старик скорее по паспорту, но точно не в душе. Чувствует он себя отлично и живет молодо. У него родился сын, когда Берни было 89 лет. Для сравнения, его первой дочери Деборе в этот момент уже исполнилось 65, и у нее были внуки. Его нынешней супруге Фабиане Флози — 45, и она говорит, что искренне любит мужа. И с его финансовым положением брак никак не связан. Впрочем, паре придется немного ужать свои расходы, ведь помимо условного срока Берни также заключил гражданское соглашение о выплате 803 миллионов долларов в счет средств, которые он задолжал налоговой службе Великобритании в течение 18 лет. «Экклстоун не совсем ясно представлял, как структурировано право собственности на рассматриваемые счета, — цитирует Sky News прокурора Ричарда Райта. — Поэтому он не знал, несет ли компания ответственность за уплату налогов, процентов или штрафов в отношении сумм, проходящих через личные счета».

Продолжение расследования грозило для Берни неприятными последствиями, так что желание в почтенном возрасте решить вопрос мирно объяснимо. Тем более что Экклстоун отлично знает, что такое претензии со стороны государства. Ранее он уже подвергался судебному разбирательству по делу о взяточничестве, в Германии в период с 2012 по 2014 год. В тот раз менеджер отделался денежными потерями — выплатил компенсацию в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, так и не признав вины. Из мира «Формулы-1» Берни, возглавлявший королевские автогонки почти четыре десятилетия, ушел в 2017 году, когда серия была продана новому владельцу — Liberty Media. Экклстоуна перевели на консультативную роль почетного президента, однако в 2020-м запретили посещать соревнования из-за расистского скандала. Берни заявил, что «черные иногда выглядят гораздо большими расистами, чем белые».

Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Марк Уэббер, Берни Экклстоун, Дженсон Баттон, Себастьян Феттель. Фото Global Look Press

Последним же ярким высказыванием эпатажного бизнесмена стала публичная поддержка Президента России. Берни в июне 2022 года спросили, готов ли он до сих пор пожертвовать своей жизнью ради Путина — об этом он впервые сказал еще в 2019-м. И спустя три года мнения не поменял. «Я по-прежнему готов заслонить Владимира Путина от пули. Он первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что делает лучше для России», — сказал он в ходе шоу Good Morning Britain. C 2014 года Экклстоун часто встречался с руководством России по поводу проекта «Гран-при России» в Сочи. Однако нынешние обвинения с тем периодом работы босса королевской серии, видимо, не связаны.