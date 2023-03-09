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Сегодня, 07:00

Цыганка нагадала ему страшную смерть. Как Жиль Вильнев сломал позвоночник в аварии на трассе

Валентина Глазко
Корреспондент
Жиль Вильнев
Жиль Вильнев.
Фото Getty Images
Жиль Вильнев
Жиль Вильнев.
Фото Getty Images
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Трагическая история гибели канадца, который был легендой «Формулы-1».

Жиль Вильнев известен всем поклонникам «Формулы-1». Канадец считается одним из величайших гонщиков в истории автоспорта. Он мечтал стать чемпионом мира, но этому не суждено было случиться. Жизнь талантливого спортсмена унесла авария на трассе.

Снегоходы из-за денег

Любовь к скорости у Жиля Вильнева появилась еще в детстве. На его родине были распространены гонки на снегоходах. Также его отец часто пускал сына за руль своей машины. «Не помню, когда я впервые заинтересовался гонками, но я всегда любил скорость. Мой отец всегда ездил быстро, а я, ребенком, сидел у него на коленях и просил ехать еще быстрее, потому мы должны обогнать того парня, что едет впереди», — приводит слова Вильнева Wikiquote.

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Будущий пилот также пробовал себя в соревнованиях по драг-рейсингу. Однако он мечтал получить гоночную лицензию. Жиль принял важное решение — пройти обучение в школе английского гонщика Джима Расселла. Как итог — удачные выступления на «выставочных» гонках. После был громкий успех в чемпионате «Формула-Атлантик». Но не все шло гладко. Вильнев испытывал материальные затруднения. Чтобы оплачивать все расходы за соревнования, ему приходилось участвовать в гонках на снегоходах. За победы здесь были предусмотрены хорошие гонорары.

Жиль Вильнев
Жиль Вильнев.
Фото Getty Images

На лимите возможностей

Канадец смог обратить на себя внимание паддока «Ф-1» на «выставочной» гонке в 1977-м. Жиль обогнал действующего чемпиона «Больших призов» Джеймса Ханта. С легкой руки босса «Макларен» Тедди Мейера Жиль дебютировал на «Гран-при Великобритании». Продолжения с «Макларен» не получилось, но зато пилот заинтересовал «Феррари». Однако и там все поначалу складывалось безрадостно. Во второй гонке за Скудерию Жиль наехал на «Тиррелл», который принадлежал Ронни Петерсону. Машина шведского автогонщика подлетела и приземлилась за ограждением. Скончались два человека: маршал и фотограф. На канадца обрушилась жесткая критика со стороны общественности.

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Однако когда Вильнев набрался опыта, он все чаще и чаще начал восхищать публику. Он одержал дебютную победу на домашнем «Гран-при Канады» — 1978. В 1979 году имя Вильнева прогремело на весь мир, он выиграл три гонки, стал вице-чемпионом мира вслед за напарником по «Феррари» Джоди Шектером, а Скудерия взяла Кубок конструкторов. Затем, правда, последовал неудачный сезон-1980, но в 1981-м канадец вновь отметился победами на «Гран-при».

Трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт выделял такие качества Жиля, как талант и выносливость. «Его контроль над автомобилем был выдающимся, даже в сравнении со многими талантливыми гонщиками, с которыми мне довелось соревноваться за это время... Он управлял машиной «Больших призов» на абсолютном лимите ее возможностей», — признавался Стюарт в одном из интервью.

Жиль Вильнев
Жиль Вильнев.
Фото Getty Images

Трагическая гибель

Однажды цыганка нагадала канадскому пилоту страшную смерть. Казалось, что он и сам это знал. «Люди говорят, что я езжу как сумасшедший на трассе и за ее пределами. Они говорят, что я безумный, потому что улыбаюсь, когда мне грозит опасность. Может быть, я немножко сумасшедший, но дайте я вам кое-что скажу — я умру счастливым человеком, потому что буду делать то, что дает мне почувствовать себя живым», — говорил Вильнев в одном из последних интервью.

Авария в квалификации на «Гран-при Бельгии» стоила ему жизни. Трагедия произошла 8 мая 1982-го. Его напарником и заядлым соперником был француз Дидье Пирони. Канадский пилот ненавидел проигрывать Пирони. Тогда в Зольдере Вильнев хотел показать лучшее время любой ценой, атакуя на пределе. Жиль задел «Марч» немца Йохена Масса, налетев на правое заднее колесо. Красный болид взлетел в воздух, пилота выбросило из машины. Ремни безопасности просто не выдержали. Гонщик упал, пробив одно ограждение. Удар был такой силы, что шлем слетел.

Жиль Вильнев (в&nbsp;центре) и&nbsp;его сын Жак (справа) во&nbsp;время интервью. Легендарный пилот «Феррари», так и не ставший чемпионом. 38 лет назад погиб Жиль Вильнев

Когда врачи оказались рядом с гонщиком, то он не дышал. Однако кислородная маска помогла это исправить. Внешне не было видимых повреждений. При этом у него была тахикардия, бледность кожного покрова и расширенные зрачки. Медики сразу же поняли, что проблема с позвоночником. Перелом пришелся на шею, в месте соединения с черепом. Также был поврежден спинной мозг. Вильнева экстренно госпитализировали в местную больницу. Но врачи не смогли ничего сделать, наступила клиническая смерть. А спустя шесть часов пилота не стало в возрасте 32 лет. Причина — травмы, несовместимые с жизнью.

Поклонники Вильнева обвиняли Пирони в гибели своего кумира. Четырехкратный чемпион мира Ален Прост вспоминал непростые отношения между двумя гонщиками. «За неделю до своей смерти Жиль звонил мне несколько раз, и все это время он говорил о Пирони. Он был настолько злой, что я не мог в это поверить. Когда случилась авария, я отчетливо понимал — почему», — говорил Прост в одном интервью.

На самом же деле французский гонщик тяжело переживал утрату. Ведь ранее они приходились друг другу лучшими друзьями. Психологическое напряжение вылилось в новую аварию. Пирони удалось спасти, но переломы обеих ног не позволили ему продолжить карьеру.

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Однако смерть настигла Дидье также на трассе. Он принял решение участвовать в гонках на океанских катерах. Именно здесь Пирони и погиб в 1987 году. Гражданская жена француза Кэтрин Гу вскоре родила двух близнецов. Девушка выбрала для них имена Жиль и Дидье.

Послужила ли причиной смерти Вильнева обида и злость или необоснованный риск трудно сказать. Однако мир автогонок потерял великого пилота, который так и не реализовал свою мечту — стать чемпионом мира.

«Я живу ради гонок и ради того, чтобы стать чемпионом мира. Я хочу быть им раз, два, три раза», — приводит слова Вильнева Wikiquote. Эту мечту, кстати, воплотил в жизнь сын Жиля — Жак Вильнев, который выиграл чемпионат мира «Формулы-1» в 1997 году.

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