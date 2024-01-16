Ралли «Дакар»: даты и полный маршрут по этапам и трансляции гонок

16 января, 23:00
46-й по счету ралли-марафон «Дакар» проходит со 5 по 19 января 2024 года на территории Саудовской Аравии. Протяженность маршрута гонки составит 7 891 километр, а специальных участков — 4 727 километров. Марафон состоится в пустыне Руб-Эль-Хали на юго-востоке Саудовской Аравии, начнётся в Аль-Уле, а завершится в Янбу.
1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания декларации для пилотов. Российская автогоночная команда «Камаз-мастер», является многократным победителем престижного марафона, отказалась подписывать документ FIA для участия в «Дакаре».
Российский пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов участвуют в ралли-марафоне «Дакар»: они выступают в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) на автомобиле Toyota Hilux под 215-м номером. Кротов и Жильцов представляют команду Overdrive Racing. При этом в профилях россиян не фигурирует российский флаг — Кротов представляет Киргизию, а у Жильцова нет информации о стране.
Официальных трансляций гонки «Дакар-2024» в России нет. Следить за ходом соревнований в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».