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Сегодня, 07:00

Святейший Патриарх благословил «Водник»

Алексей Рыбалко
Корреспондент
Святейший Патриарх благословил «Водник».

16 октября в Архангельске состоялось освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора.

На праздничное богослужение собрались тысячи архангелогородцев, среди которых были Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, а также руководство, тренеры, ветераны и игроки команды «Водник».

Напомним, русский хоккей на протяжении многих лет является единственным видом спорта, который находится под патронажем Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха Кирилла.

Именно Его Святейшество сегодня совершил божественную литургию в новом храме.

— На Севере живут добрые, сильные духом люди, искренне любящие Бога и Отечество. Храм — это символ живой веры, символ воскресения и духовного возрождения. Так пусть он всегда будет заполнен людьми! — обратился Владыка в своей проповеди.

По окончании службы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил команду «Водник»: «Русский хоккей — это спорт настоящих мужчин. Поэтому желаю Вам, прежде всего, крепкого здоровья и обойтись без травм!». «И стать чемпионами!», — добавил Губернатор региона Александр Цыбульский.

Капитан «Водника» Евгений Дергаев вручил Патриарху Кириллу толстовку с символикой клуба, а в ответ всем игрокам команды были подарены иконки с изображением архангела Михаила, символизирующего борьбу против зла, существующего в мире.

ХК Водник
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