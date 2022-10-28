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Сегодня, 15:27

Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации бенди

Мария Гусева
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Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации бенди (FIB), сообщает Inside The Games.

Данное решение было принято на конгрессе FIB, который прошел в Хельсинки сегодня, 28 октября.

Новым президентом организации назначен норвежский специалист Стейн Педерсен. Отмечается, что Педерсен был членом исполнительного комитета FIB.

Скрынник занимал пост президента FIB с 2005 года. В 2020 году он был переизбран на новый четырехлетний срок. 74-летний специалист является президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Борис Скрынник
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