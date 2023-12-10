Декабрьские иркутские традиции. В хоккее с мячом тоже есть свой матч звезд

С 7 по 10 декабря Приангарье второй год подряд приняло Новогодние игры «Энергия», организованные Федерацией хоккея с мячом России и энергохолдингом «Эн+».

Традиции рождаются и продолжаются

Декабрь, Иркутск, сборная России — кажется, это уже традиция! Любая из них, как известно, начинается с первого шага: его и сделал крупнейший энергетический холдинг еще в прошлом году, объединив под новогодним брендом детей и профессионалов и подарив городу большой спортивный праздник в канун 2023 года. Начатое, с учетом того, что «Эн+» уже на протяжении 19 лет не только является спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия», но и последовательно занимается популяризацией любимого вида спорта горожан, решено было продолжать — с еще более грандиозной и насыщенной программой.

Открыли Новогодние игры «Энергия» ярко и торжественно: 7 декабря на набережной Ангары за три недели до Нового года появилась новая команда — изо льда! 15 фигур из байкальского льда, которые специально к старту игр вытачивали и вырезали местные укротители стихии и настоящие мастера, выросли рядом с Аллеей хоккейной славы. Повод — вековой! В уходящем году местный хоккей с мячом, родоначальником которого старожилы называют переехавшего в начале двадцатых из Петрограда (что не менее символично, учитывая, какой город исторически считают родиной оранжевого мяча) в Сибирь Семена Яковлевича Бороздова, отметил свое 100-летие. С 1923 года иркутский хоккей прошел длинный и тернистый путь, оставив ярчайший след в истории всего отечественного спорта — от команды «Свердловский транспортник» до профессионального во всех отношениях клуба «Байкал-Энергия».

Иркутский хоккейный ген

Его президентом, к слову, совсем недавно стал двукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков, приехавший в метель на открытие Аллеи славы. Звезд на ней пока тридцать две — это кумиры разных поколений, кто отдал местному хоккею с мячом, кажется, не годы, а почти всю жизнь: и Борис Баринов, и Олег Катин, и Евгений Гришин, и отец нынешнего наставника национальной сборной России Ильяса Хандаева — Игорь. И многие другие, ведь русский хоккей в Иркутске — не вид спорта, а, без прикрас, спортивная религия. Как верно заметил на открытии Аллеи славы начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутска Дмитрий Абрамович: «В каждом иркутянине есть ген хоккея с мячом». И никто не посмеет поспорить!

Благодаря финансовому участию компании «Эн+», а также при поддержке Минспорта России хоккеисты национальной сборной страны смогли провести учебно-тренировочные сборы в Иркутске. Инициатором поддержки хоккея с мячом в Иркутской области в свое время стал основатель компании Олег Дерипаска.

Русский хоккей объединяет

От слов — к делу! После торжественных речей прямо у подножия памятнику Александру III за мячом гонялись восьмилетние девчонки и мальчишки: играли прямо на снегу в валенках в 25-градусный мороз. Те, кто уже обучился катанию на коньках, в субботу вышли на лед «Байкала» на совместную тренировку со сборной России: кажется, о таком не могли и мечтать в своем детстве ни Арсений Козлов, ни Михаил Ширшов, а для ребят из команды «Байкал-Энергия-ЦРС» — реальность! Еще накануне они смотрели товарищеский матч национальной команды с «Байкалом-Энергией» на трибунах, а 9 декабря уже проверяли на прочность ударами Юрия Иванчикова и узнавали секреты «пушечного удара» Евгения Дергаева.

Вспомнили в рамках Новогодних игр свои хоккейные гены и ветераны: три команды в течение двух дней рубились под сводами ледового дворца «Байкал», а квартет дополнила специально приглашенная и прибывшая из Москвы сборная Патриархии по русскому хоккею. Поиграть против таких мастеров — тоже особая возможность и честь. Символично, что именно ровно год назад в Иркутске на Новогодних играх «Энергия» состоялся официальный дебют команды, созданной по инициативе президента ФХМР Бориса Скрынника, поддержанной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Теперь «патриархов» ждал не один матч, а целый турнир, в котором сборную РПЦ обучали хоккейным азам ветераны Иркутска и Красноярска, а сборная «Эн+», как и год назад, оказались чуть удачливее и точнее — 1:2.

— Благодарим организаторов за приглашение вновь приехать в Иркутск. В прошлом году мы были дебютантами, а теперь уже набрались опыта в Архангельске, Кемерове и Ульяновске. И будем его набираться, укрепляя наше тело и наш дух. Спорт обладает невероятной объединяющей силой, а русский хоккей — втройне! — резюмировал член Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта и исполкома ФХМР, духовник сборной России иерей Даниил Зубов.

Импровизация и магия «Матча звезд»

«Вишенкой» на новогоднем хоккейном «торте», безусловно, стал гала-матч, в котором сошлись сильнейшие игроки суперлиги. Организаторы срежиссировали настоящее шоу, в котором нашлось место для сюрпризов как самим участникам, так и болельщикам, не испугавшимся крепких сибирских морозов (с утра термометры в Иркутске не поднимались выше -37С) и выбравшим в воскресенье Матч всех звезд.

Посмотреть было на кого и на что: тон задали конкурсы на скорость и точность, а кульминацией программы и полной импровизацией для игроков стала возможность исполнить хоккейный буллит двумя клюшками, а затем выход один на один с вратарем с набиванием мяча. Пожалуй, то, что сотворили на льду Никита Иванов и Роман Дарковский, вряд ли повторил бы с мячом сам Александр Овечкин!

— Это все чистая фантазия и немного магии, — признался после Дарковский. — Просто мы с ребятами хотели немного удивить, отблагодарить зрителей и сделать маленькое хоккейное шоу!

Что ж, шоу удалось. «Восток» выиграл конкурсную программу, а затем и сам гала-матч у «Запада» (5:2), а зрители покидали стадион не только с мощным зарядом эмоций, но и с мандаринами, выпущенными прямо по трибунам хоккеистами. А кто-то — даже с обручальным кольцом: во время матча смелый болельщик «Байкала-Энергии» Егор, получив микрофон от ведущих, на глазах тысяч зрителей сделал предложение своей девушке, и она, разумеется, сказала «да». Так в Иркутске победила любовь — и не только к русскому хоккею!

Новогодние игры «Энергия»

Гала-матч. Иркутск. ЛД «Байкал»

«Запад» — «Восток» — 2:5 (0:2)

Голы: Бихузин-2 — Каланчин-2, Р.Дарковский, Иванов