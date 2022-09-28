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28 сентября, 18:15

Тренер сборной Испании Скариоло одним словом описал работу Паскуаля в «Зените»

Тимур Ганеев
Корреспондент

Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло в интервью «СЭ» высоко оценил достижение Чави Паскуаля в «Зените». Под руководством испанского специалиста сине-бело-голубые впервые выиграли чемпионат и Суперкубок Единой лиги ВТБ, а также вышли в плей-офф Евролиги.

— Знаю, что вы в дружеских отношениях с Паскуалем. Как вы относитесь к его работе в России за последние три года?

— Невероятно. Это самое подходящее слово, которое описывает его работу.

— В чем его тренерская сила?

— Чави умеет управлять людьми вокруг себя, знает, как правильно распределить обязанности. Он тренер мирового уровня и доказывал это в каждой команде, в которой работал. Для «Зенита» главное достижение этого межсезонья — что без Евролиги они сумели удержать Паскуаля.

— Могли ли вы представить, что «Зенит» прервет гегемонию ЦСКА в Единой лиге?

— ЦСКА всегда воспринимается как фаворит, в том числе в Евролиге. Но «Зенит» и УНИКС в прошлом сезоне показали, что они могут проводить сезон на высоком уровне во всех турнирах. Плюс «Зенит» под руководством Паскуаля приучил всех к тому, что борется до конца. Умеет выигрывать в практически безнадежных ситуациях. Особая порция уважения к команде из Санкт-Петербурга за возращение с 1:3 в финальной серии.

Серджио Скариоло. «Евролиге будет не хватать российских клубов». Скариоло — о победе на Евробаскете-2022, Паскуале и «Виртусе»
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Тренер чемпионов Европы считает, что Евролиге будет не хватать российских клубов