Тренер чемпионов Европы считает, что Евролиге будет не хватать российских клубов

Наставник сборной Испании и «Виртуса» Серджио Скариоло в интервью «СЭ» рассказал, что клубы Евролиги стали сильнее за счет подписания игроков из ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, которых в этом году не допустили к участию в турнире.

— Помимо Евробаскета в этом году вы выиграли еще и Еврокубок с «Виртусом». Что вы испытывали, когда впервые за долгие годы вернули итальянский клуб в Евролигу?

— Еврокубок — сложный и длинный турнир. Нам противостояли очень сильные команды, включая «Валенсию» и «Партизан». Оба этих коллектива формировались с прицелом под Евролигу. Так что мы завоевали заветную путевку в условиях высокой конкуренции. Понимаю, что в Евролиге будет еще труднее. Предыдущий год показал, что практически все участники регулярного сезона борются за место в топ-8, а формат с участием 18 клубов не оставляет времени на тренировки. У нас будет супернасыщенный график. Еще я бы отметил, что все клубы турнира здорово комплектовались этим летом. В особенности за счет игроков ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, которые неожиданно стали доступны на рынке.

— Как вы отреагировали на исключение российских команд из Евролиги? Европейские турниры многое потеряли?

— Безусловно. Российские команды очень сильные, не только в плане состава, но и как организации.

— За «Виртус» выступают бывшие армейцы Даниэль Хэкетт, Иффе Лундберг и Торнике Шенгелия, а также экс-центровой «Зенита» Джордан Мики. Вы довольны ростером команды?

— К сожалению, у нас уже большое количество травм, и мы испытываем определенные трудности в работе. Например, мы не сможем рассчитывать на Шенгелию в ближайшие четыре-пять недель. Да, у нас есть хороший набор защитников, которых все знают в Европе. В передней линии у нас играют два новичка турнира: Муаммаду Жете и Исмаэль Бако. Надеюсь, что под присмотром Мики и Шенгелии они будут прогрессировать.