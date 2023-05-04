«Гран Канария» выиграла Еврокубок

«Гран Канария» переиграла «Тюрк Телеком» в финале Еврокубка — 71:67. Испанская команда впервые в истории выиграла данный турнир.

Форвард испанского клуба Джон Шурна стал самым результативным игроком финала, набрав 18 очков.

Победа в Еврокубке дает «Гран Канарии» право выступить в Евролиге в следующем сезоне.

Еврокубок

Плей-офф

Финал

«Гран-Канария» (Испания) - «Тюрк Телеком» (Турция) — 71:67 (29:23, 21:10, 11:22, 10:12)

Г: Шурна (18), Слотер (16), Альбиси (13).

Т: Бутей (17), Джонс (17 + 11 подборов), Грант (16).