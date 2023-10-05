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Евролига

5 октября, 23:40

«Барселона» и «Маккаби» Тель-Авив победили в матчах Евролиги

Руслан Минаев
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«Барселона» дома победила «Анадолу Эфес» в 1-м туре Евролиги — 91:74.

У каталонцев самым результативным игроком стал Вилли Эрнангомес — 18 очков. Ян Веселы набрал 16 очков и сделал 7 подборов. В составе турецкого клуба больше всех набрал Шейн Ларкин — 16 очков и 12 передач.

«Маккаби» Тель-Авив дома обыграл «Партизан» — 96:81.

У хозяев больше всех очков набрал Лоренцо Браун — 22 очка и 8 передач. У гостей — Алекса Аврамович (24 очка).

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«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Партизан» (Сербия) — 96:81 (27:16, 28:27, 19:15, 22:23)

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 94:73 (29:18, 23:13, 17:24, 25:18)

«Бавария» (Германия) — «Альба» (Германия) — 80:68 (19:17, 17:27, 25:7, 19:17)

«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 91:74 (22:19, 18:15, 29:30, 22:10)

«Виртус Б» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 79:82 (23:15, 19:22, 23:21, 14:24)

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Партизан
Евролига
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