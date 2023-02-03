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Евролига

Сегодня, 00:37

«Барселона» на своем паркете обыграла «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 2 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 93:94 (28:24, 27:21, 23:34, 15:15)

В: Харпер (20), Препелич (15), Джонс (13), Прадилья (13).

М: Болдуин (19), Колсон (17 + 12 подборов), ДиБартоломео (17).

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 74:68 (22:18, 23:14, 14:17, 15:19)

М: Бэрон (15), Холл (14), Дэвис (10).

Ц: Бентил (17), Вильдоса (11), Петрушев (9).

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 72:70 (21:14, 13:19, 17:14, 21:23)

Бар: Миротич (12), Шанлы (10), Веселы (10).

Бав: Уайлер-Бэбб (15), Ярамаз (12), Рубит (10).

БК Бавария
БК Барселона
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
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