Сафиуллин выбыл в первом круге «мастерса» в Риме

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Корентену Муте в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:3, 6:7 (1:7), 2:6.

Матч прерывался из-за дождя при счете 6:6 во втором сете. Встреча длилась 2 часа 36 минут. Сафиуллин за это время сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Муте — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге француз встретится с Новаком Джоковичем.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Корантен Муте (Франция, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Брэндон Накашима (США, Q) — 6:4, 6:4

Маттео Джиганте (Италия, WC) — Джулио Дзеппьери (Италия, WC) — 7:6 (7:2), 6:4