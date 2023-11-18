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Евролига

Сегодня, 01:44

«Барселона» переиграла «Валенсию» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 17 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Жальгирис» выиграл у «Баварии» (74:73), АСВЕЛ потерпел поражение от «Басконии» (81:88), «Панатинаикос» переиграл «Виртус» (90:76), «Барселона» обыграла «Валенсию» (74:70), «Партизан» победил «Альбу» (89:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Бавария» (Германия) — 74:73 (25:18, 16:25, 21:18, 12:12)

Ж: Шмитс (16), Димша (14), Эванс (11), Лекавичюс (11), Бирутис (10).

Б: Ибака (20), Больмаро (12), Уайлер-Бэбб (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Баскония» (Испания) — 81:88 (30:20, 19:22, 16:31, 16:15)

А: Скотт (22), Ловернь (16), Ли (12), Луваву-Кабарро (10).

Б: Ховард (35), Монеке (19 + 13 подборов), Костелло (16).

«Панатинаикос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 90:76 (21:15, 24:27, 17:21, 28:13)

П: Митоглу (24 + 10 подборов), Нанн (11), Слукас (11), Вильдоса (11).

В: Белинелли (20), Шенгелия (17 + 11 подборов).

«Барселона» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 74:70 (25:16, 12:17, 17:19, 20:18)

Б: Веселы (17), Абринес (12), Саторански (9), Паркер (9), Эрнангомес (9).

В: Джонс (15), Инглис (13), Лопес-Аростеги (10).

«Партизан» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 89:74 (18:20, 25:20, 22:15, 24:19)

П: Аврамович (20), Анджушич (16), Наннэлли (14), Ледэй (14).

А: Тиманн (21), Шнайдер (12), Олинде (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
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Евролига
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