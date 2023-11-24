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В четверг, 23 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
АСВЕЛ в овертайме проиграл «Баварии» (100:101 2ОТ), «Барселона» на выезде обыграла «Маккаби» (92:90), «Панатинаикос» победил «Валенсию» (90:73), «Виртус» выиграл у «Фенербахче» (87:79), «Реал» переиграл «Альбу» (99:75).
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Бавария» (Германия) — 100:101 2ОТ (18:22, 22:15, 20:14, 14:23, 14:14, 12:13)
А: Ловернь (21), Скотт (21), Луваву-Кабарро (20), Ли (19).
Б: Больмаро (16), Букер (16 + 11 подборов), Ибака (14), Гиффи (14).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Барселона» (Испания) — 90:92 (31:26, 20:25, 17:19, 22:22)
М: Болдуин (19), Нибо (13), Браун (12), Колсон (11), Риверо (11).
Б: Лапровиттола (23), Эрнангомес (13), Абринес (16), Ннаджи (11).
«Панатинаикос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 90:73 (27:18, 22:17, 23:18, 18:20)
П: Лессор (17), Митоглу (14), Грант (13), Слукас (12), Григонис (11).
В: Оджелей (16), Харпер (9), Джонс (8 + 10 передач), Лопес-Аростеги (8).
«Виртус Б» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 87:79 (25:27, 21:17, 24:14, 17:21)
В: Шенгелия (15), Хэкетт (14), Добрич (11), Кейкок (10).
Ф: Мотли (25 + 8 подборов), Уилбекин (13), Хэйс (10), Гудурич (9), Папаяннис (2) — старт; Калатес (8), Шанлы (7), Махмутоглу (5), Мадар (0), Сестина (0).
«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 99:75 (27:17, 17:16, 23:18, 32:24)
Р: Хезоня (26), Тавареш (11), Муса (11).
А: Прочида (14), Тиманн (12), Делов (9), Спаньоло (8), Кумадже (8 + 8 подборов).