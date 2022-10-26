«Барселона» заинтересована в подписании Мэтта Томаса

«Барселона» заинтересована в том, чтобы подписать контракт с американским атакующим защитником Мэттом Томасом. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации источника, клуб ищет возможную замену Кайлу Куричу, который в начале октября получил травму головы в матче «Барселоны» с «Басконией». На данный момент неизвестно, когда баскетболист сможет вернуться в строй команды.

Последние три сезона Томас выступал в НБА, где выступал за такие команды, как «Торонто», «Юта» и «Чикаго». Всего в НБА он провел 126 матчей, набирая в среднем 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,5 передачи за игру.