«Барселона» обыграла «Жальгирис» в первом матче плей-офф Евролиги

«Барселона» переиграла «Жальгирис» в первом матче 1/4 финала Евролиги — 91:69. Встреча прошла в Испании.

В другой встрече «Олимпиакос» на своем паркете выиграл у «Фенербахче» — 79:68.

Вторые матчи в этих парах пройдут в пятницу, 28 апреля.

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 91:69 (25:13, 23:18, 18:22, 25:16)

Б: Шанлы (17), Миротич (15), Йокубайтис (12), Курич (10),Абринес (10).

Ж: Браздейкис (14), Гедрайтис (10), Хэйс (9).

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 79:68 (19:21, 18:14, 26:16, 16:17)

О: Везенков (19), Кэнан (18), Маккиссик (11).

Ф: Мотли (15), Беко Пьер (13), Гудурич (12), Хэйс (11).