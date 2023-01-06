«Барселона» проиграла «Виртусу», «Бавария» одержала победу над «Панатинаикосом»

В четверг, 5 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Альба» на своем паркете обыграл «Басконию» (85:84), «Жальгирис» переиграл «Фенербахче» (86:66), «Бавария» одержала победу над «Панатинаикосом» (84:68), «Барселона» потерпела поражение от «Виртуса» (75:83), «Партизан» разгромил «Монако» (100:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 85:84 (27:20, 27:28, 23:19, 8:17)

А: Смит (18), Ло (11), Олинде (11), Блатт (11).

Б: Томпсон (15), Хенри (19), Ховард (17).

«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 86:66 (21:15, 20:15, 26:10, 19:26)

Ж: Браздейкис (17), Димша (17), Бирутис (15).

Ф: Букер (10), Эдвардс (8), Мотли (8).

«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 84:68 (21:11, 22:17, 18:16, 23:24)

Б: Рубит (23), Бонга (11), Гиллеспи (10 + 10 подборов), Хантер (10).

П: Бэйкон (18), Уильямс (14), Уолтерс (10).

«Барселона» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 75:83 (15:26, 24:16, 18:18, 18:23)

Б: Веселы (12), Курич (11), Лапровиттола (11 + 10 передач), да Силва (11).

В: Лундберг (20), Оджелей (14), Жете (10).

«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 100:80 (26:17, 22:30, 21:21, 31:12)

П: Лессор (21), Пантер (19), Мадар (15), Анджушич (12).

М: Окобо (17), Диалло (12), Уаттара (10).