«Барселона» проиграла «Виртусу», «Бавария» одержала победу над «Панатинаикосом»

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В четверг, 5 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги. «Альба» на своем паркете обыграл «Басконию» (85:84), «Жальгирис» переиграл «Фенербахче» (86:66), «Бавария» одержала победу над «Панатинаикосом» (84:68), «Барселона» потерпела поражение от «Виртуса» (75:83), «Партизан» разгромил «Монако» (100:80).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 85:84 (27:20, 27:28, 23:19, 8:17)
А: Смит (18), Ло (11), Олинде (11), Блатт (11).
Б: Томпсон (15), Хенри (19), Ховард (17).
«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 86:66 (21:15, 20:15, 26:10, 19:26)
Ж: Браздейкис (17), Димша (17), Бирутис (15).
Ф: Букер (10), Эдвардс (8), Мотли (8).
«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 84:68 (21:11, 22:17, 18:16, 23:24)
Б: Рубит (23), Бонга (11), Гиллеспи (10 + 10 подборов), Хантер (10).
П: Бэйкон (18), Уильямс (14), Уолтерс (10).
«Барселона» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 75:83 (15:26, 24:16, 18:18, 18:23)
Б: Веселы (12), Курич (11), Лапровиттола (11 + 10 передач), да Силва (11).
В: Лундберг (20), Оджелей (14), Жете (10).
«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 100:80 (26:17, 22:30, 21:21, 31:12)
П: Лессор (21), Пантер (19), Мадар (15), Анджушич (12).
М: Окобо (17), Диалло (12), Уаттара (10).