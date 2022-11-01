Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 19:42

Янкунас: «Баскетбол есть баскетбол, но теперь я на другой стороне»

Алина Савинова
Telegram Новости

Бывший игрок «Жальгириса» Паулюс Янкунас рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры баскетболиста.

«Баскетбол есть баскетбол, но теперь я на другой стороне. У меня есть игровой опыт, но впереди меня ждут новые вызовы. Я должен учиться и смотреть на вещи с другой точки зрения, чтобы взять ситуацию под контроль», — приводит Eurohoops слова Янкунаса.

Также он высказался о должности ассистента генерального менеджера, которую теперь занимает в «Жальгирисе».

«Я ожидал чего-то подобного, мне нравится роль, которую я выполняю в клубе. Я рад, что после игровой карьеры сразу же продолжил работу в «Жальгирисе», — добавил 38-летний литовец.

Янкунас завершил карьеру баскетболиста в июне 2022 года. Он провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

Источник: https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1413298/paulius-jankunas-zalgiris-kaunas-interview/
БК Жальгирис
0
Читайте также
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
«Не путайте грушу с яблоней». Самуэльссон объяснил, почему допинговые скандалы в России и на Западе — это разное
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Евролига исправила итоговый счет матча «Реал» — «Виртус»