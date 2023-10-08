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Евролига

Сегодня, 16:53

Матчи «Хапоэля» и «Маккаби» из Тель-Авива отложены из-за военного конфликта в Израиле

Алина Савинова
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Матч 2-го тура Кубка Европы по баскетболу между «Хапоэлем» из Тель-Авива и «Вулверхэмптоном» из Вильнюса, который должен был состояться 11 октября, отложен из-за начала военного конфликта в Израиле.

Также перенесена игра 2-го тура регулярного сезона Евролиги «Милан» — «Маккаби», запланированная на 12-е число.

Сообщается, что Евролига следит за ситуацией в Израиле и вместе с пострадавшими командами оценит наилучшие возможные варианты переноса игр в зависимости от доступных дат. Дополнительная информация будет опубликована позже.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

Источник: https://www.euroleaguebasketball.net/news/hapoel-wolves-milan-maccabi-round-2-games-suspended/
Баскетбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Хапоэль (Тель-Авив)
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