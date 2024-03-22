«Реал» на выезде обыграл «Партизан» в Евролиге

22 марта, 01:32
В четверг, 21 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» переиграл «Альбу» (85:84), «Жальгирис» обыграл «Басконию» (94:76), «Олимпиакос» выиграл у АСВЕЛ (80:64), «Партизан» дома проиграл «Реалу» (76:88).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Альба» (Германия) — 85:84 (23:23, 30:17, 12:27, 20:17)
Э: Брайант (24), Клайберн (13), Бобуа (11).
А: Томас (17), Олинде (17), Кумадже (11 + 10 подборов), Уэтзелл (10).
«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 94:76 (25:17, 23:17, 23:23, 23:19)
Ж: Эванс (20), Хэйс (17), Улановас (11).
Б: Миллер-Макинтайр (16), Ховард (14), Маринкович (12), Монеке (12).
«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 80:64 (20:12, 23:23, 11:20, 26:9)
О: Питерс (17), Фалль (12), Маккиссик (9), Ларендзакис (9).
А: Луваву-Кабарро (14), Фалль (10), Де Коло (10), Ловернь (10).
«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 76:88 (13:13, 18:20, 23:35, 22:20)
П: Камински (19), Пантер (16), Наннэлли (16).
Р: Хезоня (25), Дек (13), Козюр (10), Ябуселе (10).